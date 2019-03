Il tasso di disoccupazione nel 2018 è sceso al 10 | 6%

Lavoro : Istat - tasso di disoccupazione in calo a 10.6% : Istat, tasso di disoccupazione 2018, complessivamente, si caratterizza per un nuovo aumento dell'occupazione - sia nei valori assoluti sia nel tasso

tasso disoccupazione Italia al 10 - 5% a gennaio 2019 : in Germania è al 5%! : In Germania la situazione del mondo del lavoro è completamente diversa. I dati tedeschi sull'occupazione che sono stati diffusi oggi riguardano il mese di febbraio 2019 e consentono di farsi comunque ...

Eurozona - tasso disoccupazione ai minimi dall'inizio della crisi al 7 - 8% : Stabile il mercato del lavoro dell'Eurozona . Secondo l'Istituto di Statistica dell'Unione Europea, EUROSTAT,, il tasso di disoccupazione si è attestato a gennaio al 7,8% , stesso livello riportato il ...

Giappone - tasso disoccupazione in lieve aumento a gennnaio : In lieve aumento la disoccupazione in Giappone . Il Ministero degli Affari interni delle poste e telecomunicazioni nipponico segnala che a gennaio il tasso di disoccupazione è rimasto fermo al 2,5% , ...

Francia - tasso disoccupazione in calo : Segnali positivi giungono dal mercato del lavoro francese. Nel quarto trimestre del 2018 , il tasso di disoccupazione ha registrato una discesa all'8,8% dal 9,1% del trimestre precedente e atteso ...

Istat : nel 2018 tasso di disoccupazione in calo di 0 - 7 punti : Lo scrive l'Istat nella sua Nota mensile sull'andamento dell'economia italiana. Il tasso di disoccupazione nel 2018 si è fermato al 10,6%, 0,7 punti percentuali in meno rispetto al 2017 e negli ...

Istat : tasso disoccupazione Italia tra i più alti area euro : E' la fotografia scattata dall'Istat nella nota mensile sull'andamento dell'economia Italiana. Il mercato del lavoro Italiano, a dicembre, ha …

Istat - tasso di disoccupazione scende al 10 - 3%. Ma fra i giovani sale al 31 - 9% : ...1% a novembre 2014 e quello di disoccupazione giovanile si era spinto al 43,3%,, ma anche rispetto ai periodi di maggior salute per l'economia nazionale. Nel 2007 il tasso di disoccupazione era pari ...

Istat - tasso di disoccupazione scende al 10 - 3%. Ma fra i giovani sale al 31 - 9% : A dicembre 2018 il tasso di occupazione è salito al 58,8%, in lieve crescita rispetto a novembre (+0,1%). L’incremento degli occupati è spinto dall’aumento di dipendenti a termine (+47 mila) e autonomi (+11 mila), a fronte di un calo dei permanenti (-35 mila). Il tasso di disoccupazione si attesta al 10,3% (-0,2 punti percentuali), quello giovanile sale leggermente al 31,9% (+0,1 punti)...

Istat - il tasso di disoccupazione scende al 10 - 3% a dicembre : A dicembre 2018 l’occupazione è cresciuta dello 0,9% rispetto a dicembre del 2017, pari a 202 mila unità in più. Lo comunica l’Istat specificando che ad aumentare sono stati lavoratori a termine (+257 mila) e indipendenti (+34 mila), mentre sono diminuiti i dipendenti permanenti (-88 mila). Nel confronto tra dicembre e novembre 2018, gli occupati s...

