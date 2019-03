Tav | Palazzo Chigi | rinvio dei bandi Ci sarà la clausola di ' dissolvenza'

Tav - fonti Palazzo Chigi : i bandi non partono lunedì : Roma, 9 mar., askanews, - 'Si va verso rinvio dei bandi. Non partiranno lunedì'. E' quanto puntualizzano fonti di Palazzo Chigi, dopo la notizia diffusa dal sito on line del Sole24Ore, secondo cui ...

Tav - fonti palazzo Chigi : bandi rinviati : 14.00 "Si va verso rinvio dei bandi.Non partiranno lunedì".E' quanto puntualizzano fonti di palazzo Chigi, dopo la notizia diffusa dal sito on line del Sole24Ore. Per il quotidiano, palazzo Chigi ha inviato una lettera alla Telt "per autorizzare l'approvazione di avvisi per i 2,3 miliardi di lavori del tunnel di base della Tav con la clausola di dissolvenza che sarà motivata dall'avvio della procedura di revisione del trattato italo-francese".

Tav - Palazzo Chigi invia lettera a Telt : via ai bandi ma con clausola di dissolvenza : Palazzo Chigi ha inviato una lettera a Telt che autorizza i bandi per i 2,3 miliardi di lavori del tunnel di base del Tav. Ma con la clausola di dissolvenza che sarà motivata dall’avvio della procedura di revisione del trattato italo-francese. La notizia è stata diffusa dal Sole 24 Ore e poi confermata da un portavoce della società italo-francese, il cui consiglio d’amministrazione è chiamato a riunirsi lunedì per dare il via libera ai bandi. ...

Viavai a Palazzo Chigi. Giuseppe Conte nella war room della Tav : Palazzo Chigi è la war room della Tav. Nelle stanze del Governo da martedì mattina è iniziato un vertice permanente e a oltranza. Telefonate, incontri, contrattazioni. Dopo una notte tormentata e infruttuosa, per Giuseppe Conte è una giornata estremamente complessa, perché tra Lega e M5S non c'è accordo e si respira un clima di pre-crisi di Governo.Stamattina l'ambasciatore francese Christian Masset ha ...

Tav - Palazzo Chigi : "Sono emerse delle criticità" : Cosa è successo durante la riunione di stanotte a Palazzo Chigi che si è conclusa con un nulla di fatto sulla Tav? I diretti interessati, complice anche l'ora tarda in cui hanno lasciato l'incontro, non hanno ancora rilasciato dichiarazioni, ma ci ha pensato stamattina una nota di Palazzo Chigi a fornire qualche dettaglio in più e sottolineare che "sono emerse criticità che impongono un'interlocuzione con gli altri soggetti partecipi del ...