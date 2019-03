Volley femminile | Challenge Cup 2019 | Monza gigantesca | battuto Le Cannet al golden set!

oasport

(Di giovedì 7 marzo 2019) La battaglia campale della Candy Arena ha un solo padrone:riesce ad avere la meglio su Ledopo addirittura 136 minuti di confronto e si qualifica alla Finale dellaCupdi, la terza competizione continentale per importanza. Le brianzole si erano imposte per 3-2 nel match d’andata in trasferta ma oggi la compagine francese è riuscita a vincere la partita di ritorno al tie-break (16-25; 25-16; 25-21; 18-25; 15-13) e dunque tutto si è deciso alset di spareggio dove le padrone di casa hanno mostrato i muscoli e hanno fatto la differenza (15-9).Le ragazze di Miguel Angel Falasca, alla prima storica apparizione in Europa, hanno così staccato il pass per l’atto conclusivo dove se la vedranno con l’Aydin BBSK, formazione turca che ha eliminato il Nova Gorica. Il sogno continua per il Saugella che è andato sotto 1-2 e ha ...

