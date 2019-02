Autodromo di Imola | il presidente querela il Comune

L’ Autodromo Enzo e Dino Ferrari potrebbe chiudere : la sindaca di Imola favorevole per l’eccessivo rumore : L’autodromo Enzo e Dino Ferrari a rischio di chiusura? Sembrerebbe di sì. L’amministrazione comunale di Imola infatti vorrebbe perseguire questa strada, giustificando un intervento così risoluto per l’eccessivo rumore prodotto dalle gare nazionali ed internazionali sullo storico tracciato nostrano. Un provvedimento che, se portato a compimento, ovviamente causerebbe la “morte” di uno dei luoghi sacri del motorsport ...

L’ Autodromo Enzo e Dino Ferrari potrebbe chiudere : la sindaca di Imola favorevole per l’eccessivo rumore : L’autodromo Enzo e Dino Ferrari a rischio di chiusura? Sembrerebbe di sì. L’amministrazione comunale di Imola infatti vorrebbe perseguire questa strada, giustificando un intervento così risoluto per l’eccessivo rumore prodotto dalle gare nazionali ed internazionali sullo storico tracciato nostrano. Un provvedimento che, se portato a compimento, ovviamente causerebbe “morte” di uno dei luoghi sacri del motorsport ...

L’Autodromo di Imola come il Ranch di Valentino Rossi : nuove limitazioni sul rumore per questioni politiche : L’autodromo di Imola nel caos: la politica vuole imporre nuove limitazioni sul rumore mettendo a rischio il futuro del circuito per le gare internazionali L’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola rischia grosso a causa di questioni ‘politiche’. Tempo fa abbiamo assistito ad una fastidiosa guerra giudiziaria tra Valentino Rossi e i suoi ‘vicini di casa’: a Tavullia infatti diversi abitanti hanno puntato ...