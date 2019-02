Bologna | Poli | ' Stiamo facendo la partita contro la Juve | subiscono molto'

Calcio - Serie A 2019 : apre la 25ma giornata Milan-Empoli - trasferte a Firenze e Bologna per Inter e Juve : Appena il tempo di aggiornare la classifica e dopo soltanto quattro giorni torna il campionato con le sfide del 25° turno. Ad aprire le danze, in un insolito appuntamento del venerdì, sarà il match di questa sera tra Milan ed Empoli. A “San Siro” (fischio d’inizio alle ore 20.30) i rossoneri proveranno a blindare il quarto posto, l’ultimo utile per disputare la prossima Champions League. Un passo importante verso questo traguardo è stato fatto ...

Pari Napoli-Torino - Juve a +13. Vince l'Inter - senza Icardi - . Stasera Roma-Bologna : Il Napoli sbatte sul muro eretto dal Torino, salvato dalle ripetute prodezze di Salvatore Sirigu, e perde ulteriore contatto dalla capolista Juventus, ora a più 13. Bravo il portierone granata ad ...

Bologna - Grillo contestato dai No-Vax. Spunta il video della sua risposta : “Non ho tradito - non sono il capo politico” : Nei giorni scorsi era stata diffusa la notizia di una contestazione da parte di un gruppo di ‘no-vax‘ all’indirizzo di Beppe Grillo durante il suo spettacolo a Bologna. Verso la fine dello show, un gruppo di attivisti ha esposto una serie di striscioni e contestato il comico per la sua adesione al Manifesto promosso dal virologo Roberto Burioni. Motivo di diversi attacchi al fondatore del M5s. Ad alzarsi in piedi è stata una ...

Bologna - la replica di Grillo ai No Vax che lo contestano : ''Non sono il capo di un partito politico'' : ''La scienza è fare un vaccino: renderlo pubblico è politica, se non siete d'accordo con quella politica lì non votatela'', ha replicato Grillo.L'episodio è successo il 13 febbraio ma il video è ...

Smog Bologna : da martedì a giovedì stop ai diesel euro4 in area metropolitana : A seguito dei controlli eseguiti da ARPAE, si è rilevato anche nel bolognese il superamento continuativo per 3 giorni dei limiti delle polveri PM10. Pertanto come previsto dagli accordi regionali, da martedì 12 febbraio a giovedì 14 febbraio compresi, a Bologna, Imola e nei dieci comuni dell’agglomerato, entrano in vigore le misure emergenziali per abbassare i livelli di inquinamento che ora scattano già dopo tre giorni di sforamento delle ...

Serie A - nuovi orari per Bologna-Juve e Milan-Empoli. Come cambia il calendario delle gare : Due novità nel programma della 25giornata di Serie A , 6° turno del girone di ritorno per quanto riguarda le partite di Juventus e Milan alla voce anticipi e posticipi. Come comunicato dalla Lega ...

Diretta Udine Fortitudo Bologna/ Risultato finale 72-68 : la GSA affonda la capolista! - Serie A2 Est - : Diretta Udine Fortitudo Bologna, Risultato finale 72-68: grande colpo della GSA che infligge la seconda sconfitta in campionato alla capolista.

Cagliari - è fatta per Despodov. Tonelli tra il Bologna e l'Empoli. : La sessione invernale di calciomercato è agli sgoccioli. Domani alle ore 20 chiuderanno i battenti del 'mercato di riparazione': ore decisive per gli ultimi colpi. Cagliari, fatta PER DESPODOV - ...

Bologna - Igor : «Sparai perchè dovevo 'sdraiare' i poliziotti» : «Ho sparato a Ravaglia perché aveva una pistola in mano. Poi ho sparato a Verri senza guardare se era armato perché per me era un poliziotto pure lui e dovevo 'sdraiare' tutti e due». È un post di ...

