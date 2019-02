U&D | le parole di Antonio Moriconi su Teresa Langella | ' E' una persona inaffidabile'

Blastingnews

(Di sabato 23 febbraio 2019) Non sembra voler finire la polemica intorno al no ricevuto dada parte di Andrea Dal Corso. Dopo la registrazione della puntata di Uomini e Donne con il confronto tra i tre protagonisti, a rilasciare un’interessante intervista è stato, rifiutato dalla campana. Il maestro di sci ha tutta l’intenzione di andare avanti con la sua vita, nell’ottica di un futuro sul trono come molti auspicano.secondoE’ passata una settimana dalla villa dellaè stato rifiutato dalla 27enne campana che ha preferito Andrea, ricevendo a sua volta un no. Tutto il pubblico era con, visto come un giovane sincero e genuino, tanto che in molti pensano che presto sarà il prossimo tronista. Il 23enne ha partecipato anche al confronto registrato ieri cone Andrea, in cui ha ribadito la sua posizione: la ragazza ...