Salvini | “In carcere una persona perbene | cercheremo di farla uscire” Associazione

Salvini : “In carcere persona perbene - cercheremo di farla uscire”. Associazione magistrati : “Ci delegittima” : Scontro aperto tra l'Associazione Nazionale magistrati e il Ministro dell'Interno Matteo Salvini sulla visita che il titolare del Viminale ha fatto oggi in carcere a un imprenditore condannato in via definitiva per tentato omicidio nei confronti di un rapinatore. Il sindacato delle toghe accusa il ministro di violare le prerogative della magistratura e delegittimare i giudici. Tutto inizia nel pomeriggio quando Salvini si reca nel carcere di ...

Francesco Guccini : “In Italia c’è odore di regime - Salvini è un furbo comiziante. Sanremo? Baglioni ha cantato male la mia canzone - non gliene fregava nulla” : “Sì, c’è odore di regime quando si inizia a parlare a nome di tutti gli Italiani. Guardi Salvini, quando qualcuno a uno dei suoi trentamila comizi dissente, lui lo addita dandogli del compagno (anche se potrebbe essere un liberale), intimandogli di portare tot migranti a casa sua: facevo anch’io così ai concerti con i contestatori e se il giochino mi riusciva, il resto del pubblico li metteva a tacere. Sì, è furbo Salvini…”. A ...

Foibe - le parole di Tajani e Salvini scatenano la protesta di Slovenia e Croazia. “Inaccettabile revisionismo” : Le celebrazioni di domenica in occasione della Giornata del ricordo portano in dote una scia di polemiche che coinvolgono il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani e il vicepremier Matteo Salvini. “Viva Trieste, viva l’Istria italiana, viva la Dalmazia italiana, viva gli esuli italiani, viva gli eredi degli esuli italiani”, “evviva coloro che difendono i valori della nostra Patria“. Queste le frasi pronunciate ...

Torino - corteo anarchici contro sgombero dell’Asilo occupato : 12 fermi. Black bloc assaltano bus di linea. Salvini : “Infami” : Incidenti e lanci di petardi in centro a Torino durante il corteo degli anarchici contro lo sgombero dell’Asilo occupato. Diverse centinaia di attivisti, molti con i caschi o il volto coperto, stanno mettendo a ferro e fuoco il centro, rovesciando cassonetti e lanciando pietre, alcune delle quali hanno colpito vetrine. Ci sono stati scontri sul ponte di corso Regio Parco. Le forze dell’ordine hanno risposto con lancio di lacrimogeni e ...

Torino - corteo anarchici contro sgombero dell’Asilo occupato : black bloc assaltano bus di linea. Salvini : “Infami” : Incidenti e lanci di petardi in centro a Torino durante il corteo degli anarchici contro lo sgombero dell’Asilo occupato. Diverse centinaia di attivisti, molti con i caschi o il volto coperto, stanno mettendo a ferro e fuoco il centro, rovesciando cassonetti e lanciando pietre, alcune delle quali hanno colpito vetrine. Ci sono stati scontri sul ponte di corso Regio Parco. Le forze dell’ordine hanno risposto con lancio di lacrimogeni e getto di ...

Salvini apre a Macron - ma lui lo snobba : “In Italia c’è un capo del governo - si chiama Conte”. Ancora tensioni su migranti e Tav : Il governo francese "snobba" Matteo Salvini. Il ministro dell'Interno, aveva manifestato la sua disponibilità a incontrare il presidente francese, Emmanuel Macron, ma a stretto giro di posta, arriva una dichiarazione del portavoce del governo Macron che gela il vicepremier leghista: "C'e' anche un presidente del Consiglio in Italia, si chiama Giuseppe Conte, e' lui il capo del governo Italiano e Macron lo ha gia' incontrato molte volte". ...

Macron snobba Salvini : “In Italia c’è un capo del governo - si chiama Conte”. Tensioni su migranti e Tav : Il governo francese "snobba" Matteo Salvini. Il ministro dell'Interno, aveva manifestato la sua disponibilità a incontrare il presidente francese, Emmanuel Macron, ma a stretto giro di posta, arriva una dichiarazione del portavoce del governo Macron che gela il vicepremier leghista: "C'e' anche un presidente del Consiglio in Italia, si chiama Giuseppe Conte, e' lui il capo del governo Italiano e Macron lo ha gia' incontrato molte volte". ...

Parigi richiama ambasciatore a Roma : “Inaccettabili ingerenze dall’Italia”. Salvini : “Disponibili a confronto con Macron” : "Le ultime ingerenze rappresentano una provocazione supplementare e inaccettabile. Violano il rispetto dovuto alle scelte democratiche, fatte da un popolo amico e alleato. Violano il rispetto che si devono tra loro governo democraticamente e liberamente eletti". Lo scrive il Quai d'Orsay nella nota dove si annuncia la decisione di richiamare l'ambasciatore a Roma, Christian Masset, per consultazioni. Ieri il ministero degli Esteri francesi aveva ...

Parigi richiama ambasciatore a Roma : “Inaccettabili le ultime ingerenze dall’Italia”. Salvini : “Disponibili a confronto con Macron” : "Le ultime ingerenze rappresentano una provocazione supplementare e inaccettabile. Violano il rispetto dovuto alle scelte democratiche, fatte da un popolo amico e alleato. Violano il rispetto che si devono tra loro governo democraticamente e liberamente eletti". Lo scrive il Quai d'Orsay nella nota dove si annuncia la decisione di richiamare l'ambasciatore a Roma, Christian Masset, per consultazioni. Ieri il ministero degli Esteri francesi aveva ...

Roberto Saviano contro Matteo Salvini : “Indossare la divisa della polizia è un abuso” : Roberto Saviano commenta nel format "My Way" di Fanpage.it la scelta di Matteo Salvini di indossare l'uniforme della polizia in alcune delle sue ultime apparizioni pubbliche: "Quello del ministro dell'Interno non è un gesto di solidarietà. È un gesto di intimidazione. Che la tolga il prima possibile, prima che la democrazia sia costretta a strappargliela di dosso".Continua a leggere

Quel mediatore coinvolto nel Russiagate a cui Salvini chiede consigli “informali” : Nella complessa indagine del Russiagate c’è un passaggio che riguarda l’Italia. È un passaggio chiave, ricostruito per la prima volta nell’atto d’accusa di Jerome Corsi (autore, polemista, supporter di Trump) del novembre scorso. Ed è ripetuto nella incriminazione, di venerdì, che ha portato all’arresto di Roger Stone. ...

Battisti - Bersani : “Indecorosa banalizzazione. Scopriremo che è stato Salvini ad arrestarlo vestito da Nembo Kid” : “Adesso Scopriremo da twitter che ad arrestarlo è stato Salvini, vestito da Nembo Kid e con un colpo di Karate. È indecoroso che le vittorie dello stato vengano banalizzate così”. È il commento ironico di Pierluigi Bersani che ieri è intervenuto a Sesto San Giovanni, comune del Milanese in questi giorni sotto l’occhio dei media per un futuro convegno di Casapound, autorizzato dal Sindaco Roberto di Stefano e previsto per il 18 ...

Salvini in Polonia : “Iniziato percorso con Kaczynski. Via l’asse franco-tedesco - ridiamo senso al sogno europeo” : Allargare il fronte sovranista in vista del 26 maggio, rafforzando i rapporti con Varsavia. E’ lo scopo del viaggio in Polonia di Matteo Salvini, che oggi ha incontrato Jaroslaw Aleksander Kaczynski, leader di Pis, partito di maggioranza in Polonia. Obiettivo: cambiare la maggioranza Ppe-Socialisti che oggi governa a Bruxelles. Il primo passo è compiuto e la nuova parola d’ordine è lanciata: “Abbiamo avuto un lungo, positivo e ...

Salvini in Polonia : “Iniziato percorso con Kaczynski - ridiamo senso al sogno europeo” : Allargare il fronte sovranista in vista del 26 maggio, rafforzando i rapporti con la Polonia. E’ lo scopo del viaggio in Polonia di Matteo Salvini, che oggi ha incontrato Jaroslaw Aleksander Kaczynski, leader di Pis partito di maggioranza in Polonia. “Abbiamo avuto un lungo, positivo e concreto incontro su come ridare senso al sogno europeo – ha detto il vicepremier leghista in conferenza stampa da Varsavia – Siamo ...