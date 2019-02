Foro nel muro per rubare bidoni d' olio | ma scatta l' allarme e i ladri scappano con pochi

Giallo a Napoli - spari in ospedale al Loreto Mare : nel soffitto il Foro di un proiettile : Un proiettile ha colpito il soffitto interno dell'ospedale Loreto Mare, penetrando al quarto piano del nosocomio. Il colpo ha rotto il vetro di una finestra nel corridoio e crepato una piccola ...

Toninelli : no a terzo traForo Gran Sasso : 19.14 "L'indirizzo politico è che non serve e non si farà.Fare altri buchi nelle montagne no. Sarebbe più dispendioso".Così il ministro Toninelli sull'ipotesi terzo traforo al Gran Sasso. "Evitiamo altri impatti ambientali. Mettiamo in sicurezza tutto, ma evitiamo opere faraoniche che sono mangiatoie per un certo sistema politico e affaristico". La ferrovia Roma-Pescara è "una priorità nazionale", rientrerà nelle opere a cui sono destinate ...

Nokia 6.2 si mostra in un video concept col suo Foro nel display : Un video concept di Nokia 6.2 ne mostra il presunto aspetto a 360 gradi, foro nel display compreso. Atteso per il MWC 2019, il nuovo medio gamma di Nokia dovrebbe essere il primo a inaugurare la tendenza degli schermi bucati in casa Nokia, e il risultato, almeno per ora, non pare affatto male. L'articolo Nokia 6.2 si mostra in un video concept col suo foro nel display proviene da TuttoAndroid.

OPPO vuole coprire il Foro nel display con l’icona della fotocamera : OPPO ha brevettato una propria interpretazione del display con il foro che prevede l'integrazione della fotocamera all'interno dell'icona dell'app. L'articolo OPPO vuole coprire il foro nel display con l’icona della fotocamera proviene da TuttoAndroid.

Nokia 6.2 sarebbe in arrivo con Snapdragon 632 e Foro nel display : Nokia 6.2 potrebbe essere pronto a debuttare già il mese prossimo con un foro nel display ed un Qualcomm Snapdragon 632 sotto la scocca. L'articolo Nokia 6.2 sarebbe in arrivo con Snapdragon 632 e foro nel display proviene da TuttoAndroid.

Nokia 8.1 Plus potrebbe avere Foro nel display e dimensioni generose : Nokia 8.1 Plus potrebbe essere uno smartphone non molto compatto: scopriamo ciò che sappiamo in una bella galleria di render e dando un'occhiata agli ultimi rumor sulle specifiche tecniche. L'articolo Nokia 8.1 Plus potrebbe avere foro nel display e dimensioni generose proviene da TuttoAndroid.

TraForo del Bianco - stop ai tir Euro 3 sopra le 7 - 5 tonnellate Courmayeur -Il divieto - deciso dalla Commissione intergovernativa del Tunnel - ... : Traforo del Monte Bianco, dal 1° gennaio addio ai tir e camion Euro 3 con portata superiore alle 7,5 tonnellate , e messi in circolazione prima del 1° ottobre 2006. A decidere la misura " che fa il ...

Trapelano i render di Motorola P40 : confermato il Foro nel display…e il mento : Trapelano le immagini render e un video a 360 gradi di Motorola P40, primo smartphone dell'azienda con foro nel display. L'articolo Trapelano i render di Motorola P40: confermato il foro nel display…e il mento proviene da TuttoAndroid.

HONOR V20 ufficiale in Cina con Foro nel display e specifiche al top : HONOR ha annunciato ufficialmente oggi in Cina il suo nuovo top di gamma, HONOR V20, con foro nel display e prestazioni al top. L'articolo HONOR V20 ufficiale in Cina con foro nel display e specifiche al top proviene da TuttoAndroid.

Il Foro nel display di Samsung Galaxy S10 e S10+ dovrebbe offrire alcuni effetti di luce : Il leaker Ice Universe ci mostra una funzione che renderebbe più interessante il foro nel display di Samsung Galaxy S10 e S10 Plus. L'articolo Il foro nel display di Samsung Galaxy S10 e S10+ dovrebbe offrire alcuni effetti di luce proviene da TuttoAndroid.

CarcoForo maestro di sci a disposizione nelle feste di Natale : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Carcoforo maestro di sci a ...

Auto contro un semaForo : morto un 19enne nel giorno del compleanno - feriti tre amici : Un ragazzo di 19 anni è morto nella notte in un incidente stradale a Sanfrè, nel Cuneese. Altri tre giovani, gli amici che viaggiavano in Auto con lui, sono feriti in modo grave. A bordo della vettura ...

