Addio all' architetto Mendini Votò a favore della nuova Piazza Verdi

Caccia - Dallapiccola critico per l'Addio al Comitato : «Da uomo di scienza dico che si diagnostica solo ciò che si conosce - premette - Dunque mi limito a parlare dell'idea di sopprimere il Comitato faunistico, in attesa di capire cosa intendano fare. ...

Addio alla Signora dell'editoria : Come nel desiderio di fare un giornale dedicato alle buone notizie, senza politica e cronaca nera che raccontasse storie positive per non deprimere i lettori. Un'idea che con il tempo ha incontrato ...

Karl Lagerfeld morto a 85 anni! Addio allo stilista di Chanel e Fendi : Il famoso stilista Karl Lagerfeld è morto all’età di 85 anni (dichiarati, ma probabilmente anche qualcosina in più). Le condizioni di salute del leggendario artista, fotografo, illustratore e designer, erano peggiorate nelle ultime settimane. Lo stilista Karl Lagerfeld e' morto oggi all'eta' di 85 anni, secondo quanto riferisce la stampa francese. Il sarto, stilista e fotografo tedesco era malato da diverse settimane. Celebre per i suoi abiti e ...

Addio ai tamponamenti : arriva AEBS - il sistema che obbliga alla frenata automatica : I tamponamenti eliminati dalla frenata automatica. Entro il 2022 le case automobilistiche doteranno il nuovo sistema "Autonomous emergency braking system" AEBS su tutte le vetture di nuova omologazione. Successivamente, le auto di nuova immatricolazione dovranno essere munite con il nuovo sistema entro due anni. In mancanza della dotazione della frenata automatica contro i tamponamenti la vettura non potrà essere immessa in commercio e quindi ...

Addio a Wallace Smith Broecker - il climatologo che ha reso popolare il concetto di “riscaldamento globale” : Addio a Wallace Smith Broecker, il climatologo che ha reso popolare il termine “riscaldamento globale“. La Columbia University ha reso noto che il professore e ricercatore è deceduto ieri a 87anni in un ospedale di New York. Broecker ha reso di uso comune il concetto di “global warming” con un articolo del 1975 in cui spiegava che l’aumento dei livelli di anidride carbonica nell’atmosfera avrebbe portato a un ...

Stagione finita per Vrsaljko : rientro lontano e Addio all'Inter : ROMA - Annata sfortunata per Sime Vrsaljko , che chiude in anticipo la Stagione e dovrà stare per lungo tempo lontano dal terreno di gioco. " Non c'è mistero, il recupero durerà tra gli otto e i dieci ...

Province - dall’Addio al revival : è l’ora della riscossa per gli «enti di mezzo» : Governo che vai riforma delle Province che trovi. Dall’arrivo di Mario Monti a Palazzo Chigi in poi tutti (o quasi) gli esecutivi che si sono succeduti alla guida del paese hanno messo nel mirino le Province. Di volta in volta, per accorparle, ridurle o svuotarle. All’elenco si aggiunge ora la coalizione gialloverde che vuole rivedere la riforma Delrio «per ridare dignità a un’istituzione fondamentale»...

Addio Denver - piccolo supereroe che combatteva il cancro dalla nascita : Una lunga battaglia contro un male crudele, iniziata fin dalla nascita. Una battaglia a cui il piccolo Denver Clinton, bimbo inglese di 4 anni, alla fine ha dovuto arrendersi. Il bambino era diventato un piccolo eroe del web per la forza con cui ha sempre affrontato la malattia. Il decorso e le difficoltà quotidiane venivano condivise dalla sua famiglia su Facebook tramite il gruppo Denver's Journey (medesimo mezzo scelto per dare ...

Franco Rosi è morto/ La voce del "Supertelegattone" : Addio all'imitatore di razza : Mattinata molto triste per gli amanti della televisione e lo spettacolo: è morto Franco Rosi. Imitatore, attore e cantante, ecco la sua carriera.

Addio all'attore malinconico che esaltò Wenders e Herzog : Pedro Armocida Da Il cielo sopra a Berlino a quello sotto, al bunker de La caduta. Dall'angelo che, per amore, vuole tornare uomo nel capolavoro di Wim Wenders al suo diabolico negativo, quell'Adolf ...

New York - Addio alla 'piccola' Bouvier : 22.51 La sorella minore dell'ex First Lady Usa Jackie è morta a New York. Aveva 85 anni. Caroline Bouvier è stata attrice, interior designer e ambasciatrice del marchio Giorgio Armani. Conosciuta come Lee Radziwill, era rinomata per il suo stile. Sposata tre volte, ha preso il suo cognome dal suo secondo marito, il principe polacco Stanislas Radziwill, con il quale ha avuto due figli. Il suo ultimo marito, da cui ha divorziato, era il regista ...

Addio a Rino Zangheri - il simbolo del baseball a Rimini : Quel Sigismondo d'Oro al patron venne motivato con la valorizzazione dell'attività sportiva verso i giovani, con i successi delle sue squadre, con l'organizzazione di Campionati del mondo nella ...