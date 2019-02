UN POSTO AL SOLE | anticipazioni e trame puntate dal 18 al 22 febbraio 2019

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 11 Febbraio : L’attore per un applauso spesso è disPOSTO a giocarsi la madre - Tullio Solenghi a 11 anni sul piatto della vita ha rilanciato con la scuola : “Il primo pubblico sono stati i compagni di classe - il primo copione le imitazioni dei professori - la docente di Fisica la vittima preferita : Regionali Abruzzo, le destre battono Legnini. Batosta dei 5 Stelle Domina Marsilio – Il candidato di Lega-FI-FdI nettamente avanti. Secondo il centrosinistra. Male il Movimento fermo intorno al 20% di Tommaso Rodano giro di Marco Travaglio Nuovo outlet paradiso. “Ritornare alle chiusure domenicali è una follia del governo, bisogna invece promuovere la funzione sociale dei centri commerciali. Hanno un impatto positivo in termini di ...

Spoiler Un POSTO al sole : Alberto distruggerà la vita di Elena e Valerio : Un posto al sole offrirà una nuova appassionante settimana di programmazione al pubblico che da oltre cinquemila puntate segue le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini a Posillipo. Le anticipazioni dal 18 al 22 febbraio, infatti, svelano che il piano di Alberto per separare Elena e Valerio, con la complicità di Simona, andrà a buon fine e per la Giordano Junior l'epilogo sarà davvero tragico. Anche per Adele arriverà il momento di decidere ...

Un POSTO al sole - anticipazioni dal 18 al 22 febbraio : Elena rischia di perdere il bambino : Un posto al sole, la popolare soap opera girata a Napoli, si appresta a mandare in onda puntate ricche di colpi di scena ed alto tasso adrenalinico. Le anticipazioni relative alle puntate in onda dal 18 al 22 febbraio rivelano che Elena, dopo aver scoperto che Valerio l'ha tradita, si sentirà male e rischierà di perdere il bambino. Nel frattempo, Valerio sarà profondamente in crisi per quanto riguarda i suoi sentimenti mentre Adele sarà confusa ...

Miriam Candurro - da Un POSTO al sole al suo primo romanzo per adolescenti : Napoletana doc, elegante, raffinata ed un'artista a tutto tondo, Miriam Candurro, attrice e scrittrice assai apprezzata dal pubblico italiano, ai margini della presentazione del suo primo romanzo si racconta a Blasting News. Non solo fiction e cinema per lei ma anche progetti letterari ambiziosi che ben fanno comprendere la vena artistica e creativa di una donna dai mille volti, mai doma nonostante diversi impegni professionali e due figli da ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di lunedì 11 febbraio 2019 : anticipazioni puntata 5186 di Un POSTO al SOLE in onda lunedì 11 febbraio 2019: Elena Giordano (Valentina Pace) cerca di mantenere le distanze da Valerio Viscardi (Fabio Fulco)… Valerio tenta di convincere Elena della forza dei propri sentimenti e la sorprende con una proposta del tutto inaspettata… Uscito di galera, l’unico scopo che ha Gaetano Prisco (Fabio De Caro) è quello di vendicarsi di Franco Boschi (Peppe Zarbo)… Da non ...

Un POSTO al sole - anticipazioni trame dall’11 al 15 febbraio : Alex e il peggior san Valentino : La storia non si ferma mai: questo potrebbe essere il motto della più che storica soap opera in salsa partenopea Un posto al sole, ambientata a Napoli, che fa compagnia agli spettatori italiani ormai da più di vent’anni ed è la più longeva soap della storia d’Italia. I nuovi episodi vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 20.45 su Rai3. (Qui il riassunto delle ultime puntate). Un posto al sole puntata di oggi lunedì 11 ...

Un POSTO al sole - anticipazioni dall’11 al 15 febbraio : Franco è in pericolo : Un posto al sole: ecco tutte le anticipazioni della prossima settimana Un posto al sole. Simona è sempre più agguerrita per vedere la figlia Vera in carcere e, anche se Valerio cerca in tutti i modi di negarglielo, ecco che arriva in suo soccorso un vecchio amico. Ebbene si, proprio Alberto Palladini si fa avanti […] L'articolo Un posto al sole, anticipazioni dall’11 al 15 febbraio: Franco è in pericolo proviene da Gossip e Tv.

Anticipazioni Un POSTO al sole - 11-15 febbraio : un grave malore : Un posto al sole, Anticipazioni prossima settimana: una proposta inaspettata Un posto al sole va in onda su Raitre da più di venti anni ormai. Il suo successo non conosce battute d’arresto. Merito delle vicende degli abitanti di Palazzo Palladini sempre molto attinenti alla realtà. Le Anticipazioni di Un posto al sole della prossima settimana svelano che Elena rischierà di perdere il bambino che aspetta da Valerio. Franco rimpiange la ...

Un POSTO al sole anteprima : AIUTO GIOVANNA - chi è in pericolo??? : Il recente e lungo caso legato all’omicidio di Veronica Viscardi (Caterina Vertova) ha riportato sulla scena di Un posto al sole GIOVANNA (Clotilde Sabatino), ma non è affatto detto che la poliziotta più amata della soap torni off screen ora che la colpevole è ormai nota. Eh sì, vi anticipiamo in anteprima che la Landolfi si rivedrà parecchio nei prossimi mesi per nuovi fatti criminosi a palazzo Palladini e non solo: diversi personaggi ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di venerdì 8 febbraio 2019 : anticipazioni puntata 5185 di Un POSTO al SOLE in onda venerdì 8 febbraio 2019: Il malore di cui sembra vittima Gaetano Prisco (Fabio De Caro) riesce a far ottenere all’uomo gli arresti domiciliari. Franco (Peppe Zarbo) apprende la notizia con grande turbamento… Tra Adele (Sara Ricci) e Manlio (Paolo Scalondro), grazie anche alla presenza di Susanna (Agnese Lorenzini) in casa, si respira un clima più sereno. Ma Giulia (Marina ...

Anticipazioni Un POSTO al sole Trama Puntate 11-15 febbraio 2019 : Valerio Tradisce Elena con Simona? : Anticipazioni Un posto al sole Trama Puntate da lunedì 11 a venerdì 15 febbraio 2019: Adele si ribella. Valerio fa una proposta ad Elena. Ma Simona… Anticipazioni Un posto al sole: Valerio stupisce Elena con una proposta. Alberto Trama pericolosamente contro di loro. Il giorno di San Valentino, il Viscardi incontra Simona per chiarirsi. Adele racconta a Susanna gli abusi e le violenze subite da Manlio. Brutti momenti per Roberto ...