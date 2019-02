MMA | Alen Amedovski | devo ancora fare tanta strada

San Valentino : i principali eventi in prograMMA nella città di Napoli : San Valentino è ormai alle porte e, come accade ormai da anni, anche a Napoli ci saranno molti appuntamenti che prendono spunto dalla festa degli innamorati. Tra cultura, spettacoli e gastronomia , ecco alcuni dei principali eventi in programma la prossima settimana. Innammòrati di Napoli con gli innamoràti di Napoli: visite guidate alle bellezze della città Quarta ...

Calendario Serie A calcio oggi (9 febbraio) : orari e prograMMA delle partite. Come vederle in tv e streaming su Sky e Dazn : oggi (sabato 9 febbraio) si svolgeranno due partite valide per la 23ma giornata della Serie A di calcio. Si inizierà alle ore 18.00 con Fiorentina-Napoli, una delle gare più interessanti di questo turno di campionato. I viola sono infatti reduci da sei risultati utili di fila, tra cui le due vittorie in Coppa Italia, e proveranno ad allungare questa striscia contro i partenopei, che invece dovranno portare a casa i tre punti per restare in scia ...

Sport Invernali oggi (9 febbraio) - il calendario e gli orari delle gare. Il prograMMA e come vederle in tv e streaming : oggi, sabato 9 febbraio, sarà un’altra giornata ricca di Sport Invernali: si inizia al mattino con gli Europei di slittino e la Coppa del Mondo di snowboardcross, poi portata principale sarà ad ora di pranzo la discesa libera maschile dei Mondiali di sci alpino. Ritorna la Coppa del Mondo di sci di fondo, poi nel pomeriggio chiusura con le gare di salto con gli sci e combinata nordica. Rinviate a domani le gare di biathlon in Canada. Di ...

Calendario Champions League 2019 - il prograMMA e le date di tutti gli ottavi di finale. Gli orari e come vederle in tv : Gli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 si svolgeranno a fine inverno, il sorteggio di Nyon ha definito gli accoppiamenti del primo turno a eliminazione diretta della massima competizione continentale. I match di andata si giocheranno il 12-13 e 19-20 febbraio (due partite al giorno), gli incontri di ritorno sono invece previsti il 5-6 e 12-13 marzo (stesso format di distribuzione delle varie partite). Il fischio d’inizio è ...

Calendario F1 2019 : le date - il prograMMA e gli orari delle 21 gare. Come vedere tutti i GP in tv : All’inizio del weekend del Gran Premio d’Italia a Monza, è stato diramato il Calendario provvisorio della prossima stagione di Formula 1. Il programma è ancora passibile di modifiche, ma non dovrebbero essere previsti grossi sconvolgimenti entro il 12 ottobre, data in cui il Consiglio Mondiale FIA ne darà l’ufficialità. 21 gare in programma, nessuna novità rispetto al 2018. Gli appassionati delle quattro ruote scoperte potranno ...

Calendario MotoGP 2019 : le date e il prograMMA dei GP. Tutte le 19 gare e come vederle in tv : Il Mondiale MotoGP 2019 inizia a prendere forma, ed il primo passo è stata la pubblicazione del Calendario provvisorio della prossima stagione. Non ci sono grandi novità rispetto al campionato attuale, dato che le gare rimangono 19 e non ci sono sparizioni o nuovi inserimenti di gare. Andiamo, quindi, ad analizzare nel dettaglio il programma completo della MotoGP 2019. Segnatevi la data, 10 marzo 2019. A Losail, come consuetudine, prenderà il ...

Sci alpino - Calendario Mondiali 2019 : prograMMA - orari e tv. Le date delle gare ad Are : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DELLA PRIMA PROVA CRONOMETRATA DI DISCESA LIBERA Siamo ormai al taglio del nastro dei Mondiali 2019 di sci alpino che si disputeranno ad Are (Svezia) dal 4 al 17 febbraio. Sarà la celebre località scandinava a ospitare la rassegna iridata che si preannuncia particolarmente avvincente ed emozionante, il Calendario prevede ovviamente la disputa di tutte le specialità: discesa libera, superG, gigante, slalom, ...

Sci alpino - Mondiali 2019 oggi (9 febbraio) : prograMMA - orari e tv. Il calendario completo e gli italiani in gara : Un sabato dedicato alla velocità quello dei Mondiali di sci alpino 2019 di Are (Svezia). Sono in programma, infatti, la discesa libera maschile e la terza, ed ultima, prova della stessa gara, ma al femminile, che si disputerà nella giornata. Dominik Paris alle ore 12.30 parte per centrare un bis iridato che avrebbe dello storico, dopo il trionfo in SuperG, e proverà a trascinare con sé Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia e Mattia Casse. Per la ...

Calcio - calendario 2019 : date e prograMMA di tutti gli eventi. Europei Under21 - Champions League - Qualificazioni Europei 2020 e tanto altro… : Un’annata come al solito ricchissima di eventi per il Calcio maschile: dal campionato di Serie A, passando per la Champions League/Europa League ed arrivare agli Europei Under21 e alle Qualificazioni agli Europei 2020. Un menù ricchissimo che soddisferà i palati fini degli appassionati desiderosi sempre di assistere agli incontri dei propri beniamini. In casa Italia la speranza è che Juventus e Roma in Champions e Napoli, Inter e Lazio in ...

Champions League calcio - il calendario del 2019 : date e prograMMA dagli ottavi alla finale : La Champions League 2019 di calcio tornerà in scena il 12-13 febbraio quando si disputeranno i primi incontri degli ottavi di finale. Come da tradizione, la massima competizione continentale si è presa un breve periodo di letargo tra la fase a gironi e quella a eliminazione diretta: a metà dicembre abbiamo conosciuto le migliori 16 squadre d’Europa e si è svolto il sorteggio che ha determinato i vari incroci per il primo turno da dentro a ...

Calendario ciclismo 2019 : date e prograMMA di tutte le gare. Tutte le classiche e i Grandi Giri : Tutto pronto per una nuova Grandissima annata per quanto riguarda il ciclismo su strada. Il circuito World Tour, i Grandi Giri, le classiche, le corse italiane, i Mondiali: un programma come di consueto intensissimo da gennaio ad ottobre. Andiamo a scoprire il Calendario completo con Tutte le date e il programma delle gare. Calendario World Tour 2019 15-20 Gennaio: Santos Tour Down Under (Australia) 27 Gennaio: Cadel Evans Great Ocean ...

Europa League calcio - il calendario del 2019 : date e prograMMA dai sedicesimi alla finale : L’Europa League 2019 di calcio tornerà in scena il 12 febbraio quando si disputeranno i primi incontri dei sedicesimi di finale. Come da tradizione, la massima competizione continentale si è presa un breve periodo di letargo tra la fase a gironi e quella a eliminazione diretta: a metà dicembre abbiamo conosciuto le migliori 32 squadre del torneo e si è svolto il sorteggio che ha determinato i vari incroci per il primo turno da dentro a ...

Calendario Champions League 2018-2019 : le date e gli orari dai gironi alla finale. Il prograMMA di tutte le partite. Come vederle in tv : L’urna di Montecarlo ha stabilito l’inizio, formale, della Champions League 2018-2019. Gli otto gironi sono stati definiti, con destino differente per le quattro italiane. Sorridono Juventus e Roma: i bianconeri affronteranno il pericolo Manchester United e l’insidia Valencia, ma restano favoriti per il primo posto nel gruppo H; i giallorossi, invece, nel gruppo G, dovranno vedersela con il Real Madrid ma anche con CSKA Mosca e ...

Calendario MotoGP 2019 : date e prograMMA del Mondiale. Orari tv di prove libere - qualifiche e gare : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DEI TEST DI MotoGP A SEPANG (6 FEBBRAIO) Buon inizio di 2019 a tutti gli appassionati della MotoGP! Anche se siamo solamente al primo giorno del nuovo anno, sappiate che il Motomondiale è più vicino di quanto possiate credere. La prima azione in pista, infatti, la vivremo tra il 6 ed 8 febbraio con i test di Sepang in Malesia, tra poco più di un mese, mentre il campionato del mondo scatterà nel weekend del ...