Il giro del mondo in 72 giorni di Nellie Bly | la prima donna a compierlo da sola sfidando

Golf - PGA Tour : in 5 guidano la leaderboard dell’AT&T Pebble Beach Pro-Am - secondo giro sospeso per pioggia : I protagonisti del circuito PGA continuano la loro campagna californiana in quel di Pebble Beach. Sui 3 percorsi (par 72,72,71) del Pebble Beach Golf Links, dello Spyglass Hill Golf Course e del Monterrey Peninsula CC è in corso l’AT&T Pebble Beach Pro-Am (montepremi 7,6 milioni di dollari). Al termine delle prime due giornate, dopo un secondo round interrotto nelle fasi finali per pioggia, troviamo al comando con lo score di -10 ...

Golf - European Tour 2019 : Wade Ormsby sale al comando dell’ISPS Handa Vic Open nel terzo giro : Prosegue l’egemonia australiana al comando dell’ISPS Handa Vic Open 2019, torneo valido per lo European Tour di Golf. Al termine della terza giornata, nella quale tutti i giocatori hanno girato sul par 72 del Beach Course del 13th Beach Golf Club di Geelong (Australia), Wade Ormsby si è portato in testa alla classifica con uno score complessivo di -15. Il 38enne nato ad Adelaide ha chiuso in 70 colpi, cominciando il proprio terzo ...

Generali - Caltagirone sale a 5% - Delfin a 4 - 8% : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Golf - PGA Tour 2019 : Brian Gay e Scott Langley al comando del AT&T Pebble Beach Pro-Am dopo il primo giro : Si è conclusa la prima giornata del AT&T Pebble Beach Pro-Am, torneo del PGA Tour 2019 di Golf che si disputa presso il Pebble Beach Golf Links in California (Stati Uniti d’America). Classifica piuttosto corta dopo le prime diciotto buche, con gli statunitensi Brian Gay e Scott Langley in testa con uno score di giornata di -7. Il primo ha messo a segno otto birdie e un bogey, mentre il secondo ha realizzato nove birdie e due bogey. ...

Cyril Thereau nella bufera : è il regista di un video hard che sta facendo il giro del web : Il nuovo attaccante del Cagliari calcio Cyril Thereau nell'ultima settimana ha fatto parlare di sé per svariati motivi: uno di questi è l'esordio con tanto di infortunio, con la nuova maglia del Cagliari, nella partita giocata e persa contro i ragazzi ''terribili'' dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Ma il motivo che ha letteralmente scatenato le polemiche sul web è un video piccante che vede protagonista proprio Cyril Thereau nel ruolo di ...

Festival di Sanremo al giro di boa : protagonisti della serata Alessandra Amoroso ed Antonello Venditti. Ecco le pagelle : La 69esima edizione del Festival di Sanremo è arrivata al giro di boa del giovedì con la terza serata dedicata alla musica. Archiviata la seconda puntata vista da 9 milioni e 144mila spettatori e ha avuto uno share del 47,3 per cento, la macchina Festivaliera del trio Baglioni, Raffaele e Bisio, quest’anno sembra prendere quota soprattutto nel pubblico più giovane pur perdendo qualche punto rispetto all’edizione precedente. A salire ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : da Barcellona a Vancouver - la spada fa il giro del mondo : Dopo un deludente Grand Prix di Doha la spada azzurra si divide tra Barcellona e Vancouver. In Spagna saranno protagoniste le donne, mentre in Canada scenderanno in pedana gli uomini. Proprio a Vancouver l’Italia cerca di ritrovarsi sia a livello individuale sia a squadre. Un fine settimana importante per Davide Di Veroli, che entra nel quartetto della squadra al posto di Enrico Garozzo, ancora bloccato per un problema alla spalla e dunque ...

F1 - Nicolas Todt non ha dubbi : “Leclerc sarà campione del mondo nel giro di qualche anno” : Il manager francese è convinto che il pilota monegasco possa vincere il titolo nell’arco di poche stagioni E’ riuscito a portarlo alla Ferrari dopo solo un anno di Formula 1, concluso in maniera positiva con ottime prestazioni e risultati sorprendenti. LaPresse/Photo4 Nicolas Todt si gode adesso l’arrivo di Charles Leclerc a Maranello, gettando le basi tuttavia per un lavoro ancora più complesso: farlo volare basso senza ...

Il giro del mondo in 6 Negroni : le ricette d'autore da provare : Gin, vermouth, Campari. Il segreto della longevità, a quanto pare, sta tanto nell'eleganza quanto nella semplicità. O almeno così sembra guardando, pardon, sorseggiando il caro vecchio Negroni: un cocktail iconico, semplicemente perfetto, capace di risultare attuale ancora oggi, a un secolo di distanza da quando il suo ideatore - il conte Camillo Negroni, appunto - lo preparò per la prima volta in quel di ...

Gli scatti dell'italo-argentino Berisso che portano volti e scorci di Bra in giro per il mondo : Julio Berisso, classe 1951, nato in Argentina ma di evidenti origini italiane, da una quindicina d'anni è figura familiare a tutti coloro che a Bra , Cuneo, e dintorni si occupano di fotografia. ...

Serie C girone A - arbitri e programma della 25/a giornata : Olbia e Cuneo in sfida : La 25ª giornata del Girone A di Serie C inizierà con l’anticipo di sabato 9 febbraio alle 20:45 Pontedera - Arezzo, un derby molto importante per la zona play-off. Domenica 10 febbraio si concluderà la sesta giornata di ritorno del campionato 2018/2019 con le rimanenti partite. Si comincerà alle 14:30 con la maggior parte degli incontri, per terminare con le ultime due gare alle 18:30: Piacenza - Albissola e Pisa - Pistoiese. Alle 14:30 di ...

