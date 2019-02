Nico | Rete 4 Streaming video del film d' azione con Steven Seagal | 3 febbraio 2019 | oggi

DON PAOLO STEFFANO/ Prete di Baranzate - comune più multietNico d'Italia : 'La diversità è un dono' - Nuovi eroi - : Don PAOLO STEFFANO, Prete di Baranzate, premiato da Mattarella per il suo impegno nell'integrazione tra italiani e stranieri , Nuovi eroi,

Sondaggi - Nicola Zingaretti è ancora il candidato favorito per la segreteria del Pd : Le rilevazioni fatte da Sondaggi-primarie-pd.it, riportano le preferenze degli utenti in rete verso i candidati in corsa per la segreteria del Pd. Dai dati emerge una sfida a due: Nicola Zingaretti risulta al momento il candidato più convincente, con il 39,05% , seguito da Maurizio Martina, che ha ottenuto il 33,43% dei voti online.Continua a leggere

Incidenti : rete protezione su A1 integra - cinghiali hanno scavato cuNicolo : Milano, 3 gen. (AdnKronos) - La rete di protezione autostradale sul luogo dell'incidente sulla A1 fra Lodi e Casalpusterlengo che la notte scorsa ha provocato un morto e dieci feriti è "perfettamente integra" e i cinghiali che hanno causato lo scontro hanno scavato un cunicolo nel terreno. E' quanto

Il governo britanNico ha fatto firmare degli accordi di segretezza alle aziende in vista di Brexit : Diverse aziende farmaceutiche sono state invitate a firmarli per evitare che circolassero informazioni potenzialmente impressionanti sull'ipotesi di un "no deal"

Torino - paNico in piazza San Carlo per la Champions : chiesto l'omicidio preterintenzionale per la banda dello spray : Torino La procura di Torino ha chiesto il rinvio a giudizio per i quattro ragazzi della 'banda dello spray' accusati di avere scatenato il panico durante la proiezione della finale Champions in piazza ...

Stadio della Roma - PolitecNico di Torino : “Quadro catastrofico per la viabilità - scenario di blocco totale della rete” : “Lo scenario (del traffico, ndr) in presenza di evento sportivo restituisce un quadro catastrofico”. Nonostante un “intervallo orario considerato eccessivamente favorevole” e “un utilizzo del mezzo pubblico pari al 50%”. E’ stato sempre quello il grande problema del “nuovo” progetto dello Stadio dell’As Roma, concordato a febbraio 2017 fra Virginia Raggi e il patron giallorosso James Pallotta: la viabilità. Lo aveva detto il Ministero dei ...