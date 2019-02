Holmes e Watson film al cinema: cast, recensione, curiosità

cubemagazine

: RT @capdaredevil: Il John Watson dei film è così sassy nei confronti di Sherlock Holmes, mentre nella serie tv è più sottone (adorabile ??)… - bruxebanner : RT @capdaredevil: Il John Watson dei film è così sassy nei confronti di Sherlock Holmes, mentre nella serie tv è più sottone (adorabile ??)… - jessy_cammisuli : RT @capdaredevil: Il John Watson dei film è così sassy nei confronti di Sherlock Holmes, mentre nella serie tv è più sottone (adorabile ??)… - VyDeluca : Holmes e Watson che ballano?? #SherlockHolmes -

(Di sabato 2 febbraio 2019)è uno deialin uscita nelle sale giovedì 14 febbraio 2019. La pellicola diretta da Etan Cohen ha come protagonisti Will Ferrell, John C. Reilly, Rebecca Hall. Di seguito ecco, scheda, trama, trailer, la nostrae qualchesul. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALEal: scheda eGENERE: Avventura, Commedia ANNO: 2018 REGIA: Etan Cohen: Will Ferrell, John C. Reilly, Rebecca Hall DURATA: 90 minutial: trama Ilè una lettura umoristica dei classici romanzi di Sir Arthur Conan Doyle con Sherlocke DoctoralÈ una commedia vera e propria, niente di più, niente di meno con un umorismo standard. Ci sono alcune battute divertenti soprattutto quando la sceneggiatura fa riferimento a questioni più attuali ...