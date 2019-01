Roma | notte durissima | tifosi contestano la squadra

Esonero Di Francesco - nella notte la Roma si è mossa : Milan ultima spiaggia - è pronto il sostituto : Esonero Di Francesco? Ancora no, ma il tecnico giallorosso avrà un’ultima spiaggia nella gara che la Roma giocherà col Milan Esonero Di Francesco ad un passo. Il tecnico della Roma, dopo il 7-1 disastroso di ieri contro la Fiorentina in Coppa Italia, ha avuto un ultimatum dalla società che ha dato una gara di tempo per risollevare la situazione. Si tratta dello scontro diretto per la Champions League contro il Milan, un incontro che ...

Maltempo - la Tempesta dei Giorni della Merla imperversa nella notte : tanta NEVE da Nord a Sud - a Roma piove con +4°C [FOTO LIVE] : 1/86 Modena ...

Maltempo - neve a Bologna e in Emilia : nella notte prevista anche in Romagna : Arriva la neve anche a Bologna, dove i fiocchi bianchi stanno venendo giù da un paio d’ore, ma a causa della pioggia che ha preceduto la debole nevicata, la città non risulta ancora imbiancata. Dalla mezzanotte – spiega il centro meteo regionale – la precipitazione – che ha interessato dalla mattinata anche il Piacentino, il Parmense e il Reggiano con alcuni centimetri caduti – si sposterà dalla mezzanotte sul ...

Roma : ore contate per pirata del ‘Qube’ che ha travolto persone sabato notte : Roma – Ha le ore contate l’uomo che sabato notte era alla guida della Mercedes Classe B che ha travolto due ‘buttafuori’ e ferito una terza persona all’ingresso della discoteca ‘Qube’ nella zona di Portonaccio. A scatenare la furia del guidatore il rifiuto da parte della sicurezza di farlo accedere nel locale notturno. Gli investigatori della Squadra mobile della Questura, oltre ad avere l’immagine ...

Milano - auto contRomano in tangenziale est : grave incidente nella notte. Un morto e quattro feriti : Un uomo è morto e quattro persone sono rimaste ferite in modo non grave in un incidente avvenuto nella notte, alle 3.25, sulla tangenziale est di Milano al km 10,35, all’altezza di Cascina Gobba, in direzione nord. A provocare lo schianto, secondo la ricostruzione della polizia stradale, un’auto condotta da un uomo di 53 anni che ha imboccato contromano la carreggiata, scontrandosi con una prima vettura con a bordo due persone. Dopodiché il ...

Jorge Guerrero - attore di "Roma" - rischia di perdersi la notte degli Oscar perché gli Usa gli negano il visto : Il sogno di poter partecipare agli Oscar, l'incubo di non poterci essere a causa di problemi burocratici. È quello che sta vivendo Jorge Antonio Guerrero, l'interprete di Fermin nel cast di Roma, il film che ha ottenuto ben 10 candidature per la prossima premiazione dell'Accademy. La cerimonia degli Oscar verrà trasmessa la notte tra il 24 e il 25 febbraio, e probabilmente non avrà un conduttore.Il giornale messicano El Sol ...

Diario di una notte passata con chi vive per strada a Roma : Nella capitale più di diecimila persone vivono per strada. Tanti rifiutano i pochi posti offerti dal comune per passare la notte al chiuso. Perché? Come sono questi posti? Un buon modo per capirlo è andarci a dormire. Leggi

Sisma Romagna - tre scosse nella notte : 6.15 Tre lievi repliche sono state registrate nella notte sulla costa della Romagna, dove poco dopo la mezzanotte è avvenuto un terremoto di magnitudo 4.6 seguito mezz'ora dopo da uno di magnitudo 3. Le ultime scosse hanno avuto magnitudo comprese tra 2 e 2.2, con epicentro sempre nella zona di Ravenna e provincia. Non si registrano ulteriori danni,oltre a quelli lievi già segnalati in seguito alla scossa principale.

Terremoto di magnitudo 4.6 dopo mezzanotte : paura tra Emilia-Romagna e Veneto : L’epicentro individuato 11 km a est di Ravenna, il fenomeno avvertito pochi minuti dopo la mezzanotte. Molte chiamate ai vigili del fuoco, da Verona a Trieste ma nessun danno

Roma : rinvenuto cadavere in piazza Irnerio - morto senzatetto nella notte : Roma – Il cadavere di un senza fissa dimora, dall’eta’ apparente di 50 anni ma non ancora identificato, e’ stato rinvenuto questa mattina a Roma in piazza Irnerio. A notare il cadavere il titolare di un’edicola dietro cui giaceva il corpo senza vita dell’uomo. L’edicolante, accortosi del corpo, ha allertato il 118. Sul posto sono intervenuti anche i poliziotti del commissariato Aurelio e gli uomini della ...

Meteo Roma - la bufala della “notte più fredda dell’anno” : E’ una bufala la notizia che spopola su molti siti in queste ore, secondo cui la prossima notte a Roma sarà la “più fredda dell’anno“. In realtà la temperatura minima prevista domani mattina all’alba di Sabato 12 Gennaio nella Capitale non scenderà sotto 0/-1°C: nulla d’eccezionale. E il tempo rimarrà buono. Le Previsioni Meteo per Roma prospettano un weekend soleggiato, e il bel tempo continuerà per tutta la ...

Roma : liceo Giulio Cesare aderisce ancora a iniziativa ‘notte bianca’ : Roma – Anche quest’anno il liceo Giulio Cesare di Roma prende parte all’iniziativa della Notte Nazionale del liceo classico, il prossimo venerdi’ 11 gennaio dalle 18.30 fino a mezzanotte. ‘Mutatas dicere formas’ e’ il titolo dell’edizione di quest’anno, tratto dall’incipit de ‘Le metamorfosi’ di Ovidio. E sara’ appunto quello della metamorfosi il tema cardine del vasto ...