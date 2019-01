Venezuela,Maduro: piegheremo golpe Usa

: Sto con il popolo venezuelano e contro i regimi come quello di #Maduro, fondato su violenza, paura e fame. Quanto p… - matteosalvinimi : Sto con il popolo venezuelano e contro i regimi come quello di #Maduro, fondato su violenza, paura e fame. Quanto p… - Tommasolabate : Intanto il post con cui Beppe Grillo inneggiava a Maduro sparisce dal sacro blog. Dal @Corriere di oggi. - lucianonobili : Da 8 mesi fronteggiamo il governo più di destra e pericoloso della storia della Repubblica e, dopo la figuraccia in… -

"Non riposeremo fino a quando non avremo sconfitto il colpo di stato con cui si pretende di interferire nella vita politica del, mettere da parte la nostra sovranità e instaurare un governo fantoccio dell'impero statunitense".Così in un tweet il presidenteno. "Siamo un popolo ribelle che difende gli ideali di un Paese con profonde radici storiche e che mai tradirà la patria-aveva twittato precedentementeNessuno ci sottometterà. Il tempo delle invasioni e deiè finito".(Di sabato 26 gennaio 2019)