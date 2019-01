New York | pianificavano un attacco a una comunità musulmana | arrestate 4 persone tra cui

New York : brusca correzione per Cf Industries Holdings : Si muove in profondo rosso Cf Industries Holdings , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,12% sui valori precedenti. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'...

New York : risultato negativo per Tiffany : Ribasso composto e controllato per la gioielleria americana , che presenta una flessione dell'1,94% sui valori precedenti. Il confronto del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, ...

New York : Tripadvisor scende verso 54 - 5 M - Dollaro USA : Pressione su Tripadvisor , che perde terreno, mostrando una discesa del 5,71%. L'andamento di Tripadvisor nella settimana, rispetto allo S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che ...

New York : si concentrano le vendite su Ralph Lauren : Composto ribasso per la maison statunitense , in flessione dell'1,91% sui valori precedenti. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Ralph Lauren ...

L'arte di Fontana a New York Retrospettiva al Metropolitan Museum : La principale produzione artistica di Lucio Fontana arriva a New York con la prima Retrospettiva a lui dedicata negli Stati Uniti in oltre 40 anni. 'Lucio Fontana: On the Threshold' , Lucio Fontana: ...

New York : Callaway Golf in forte discesa : In forte ribasso la società che produce attrezzature da Golf , che mostra un disastroso -2,12%. Comparando l'andamento del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, si nota che Callaway ...

New York : andamento rialzista per Chipotle Mex Grill : Seduta positiva per Chipotle Mex Grill , che avanza bene dell'1,88%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli ...

Crolla a New York PVH : Affonda sul mercato l' azienda tessile americana proprietaria dei marchi Calvin Klein e Tommy Hilfiger , che soffre con un calo del 3,62%. La trendline del titolo su base settimanale si muove ...

New York : violenta contrazione per Wynn Resorts : A picco la società che gestisce una importante catena di Casino , che presenta un pessimo -3,72%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Wynn ...

New York : in forte denaro Pacific Gas & Electric : Prepotente rialzo per Pacific Gas & Electric , che mostra una salita bruciante del 10,65% sui valori precedenti. Lo scenario su base settimanale di Pacific Gas & Electric rileva un allentamento della ...

“IL MIO VIAGGIO A New YORK” La serie audio di Piero Armenti : Pubblicato da Volume audiobooks e disponibile in esclusiva su Audible.it e iTunes dal 12 gennaio. Piero Armenti, giovane urban explorer italiano, popolarissimo nel web con più di 1 milione di follower ci porta alla scoperta della New York più autentica. Il mio VIAGGIO a New York è un’originalissima serie audio registrata dal vivo per le strade di New York, con i suoni e i rumori, la voce della città sullo sfondo. Nella serie ...

Risultati NBA : Doncic in tripla doppia cade contro i Bucks - uragano Thunder su New York : Antetokounmpo ha trascinato i Bucks alla vittoria contro Dallas, bella prestazioni anche di Paul George nel successo di OKC Nel giorno del Martin Luther King Day, l’NBA è scesa in campo ad orari più abbordabili per gli appassionati italiani. Sono già andate in scena questa sera ben 4 gare, a partire da quella che ha visto i Thunder dominare sul parquet di New York. 109-127 per gli ospiti, con 31 punti del solito Paul George e con ...

Napoli - Sorbillo riapre e offre pizze : 'C'è nuova fiducia'. E ai Tribunali arrivano gli inviati del New York Times : 'Mettiamo da parte l'accaduto - prosegue il maestro pizzaiolo più famoso al mondo - perché è inutile piangersi addosso. Diamo piuttosto un segnale concreto di reazione. Sono ottimista verso il lavoro ...

Napoli - Sorbillo riapre e offre pizze : «C'è nuova fiducia». E ai Tribunali arrivano gli inviati del New York Times : «Oggi si riapre con un entusiasmo che definirei incrementato ed è il segnale di una Napoli che si rialza». Il suo telefono squilla ininterrottamente da mercoledì, giorno in...