Francesco Chiofalo dopo l' intervento | Mi sono guardato allo specchio e mi è venuto

Francesco Chiofalo preoccupa i fan : 'Non riesco a muovere le gambe' : A distanza di dieci giorni dall'operazione, Francesco Chiofalo ha rilasciato un'intervisa nella quale ha spiegato le sue condizioni fisiche. Francesco ha preoccupato i fan poiché ha dichiarato: "Non cammino bene, non riesco a muovere le gambe". Le sue speranze non sono state scalfite, tuttavia, la paura è ancora tanta nell'attesa dei risultati degli esami istologici. Francesco rilascia un'intervista in cui confessa: 'Non riesco a muovere le ...

“Non muovo bene le gambe”. Francesco Chiofalo choc : “Questo tumore non è chiaro” : “Sto bene, o meglio, sto come uno a cui hanno asportato un tumore di 6 cm dalla testa”, inizia così l’intervista di Francesco Chiofalo a “Uomini e Donne Magazine”. Si tratta della sua prima intervista dopo l’intervento per la rimozione del cancro al cervello. L’operazione è riuscita e l’ex volto di Temptation Island sta trascorrendo il periodo di convalescenza in una clinica riabilitativa di Roma, in attesa di capire ...

Francesco Chiofalo : “Non muovo bene le gambe - aspetto l’esito dell’esame” Leggi la sua prima intervista dopo l’operazione : Francesco Chiofalo ha rilasciato a Uomini e Donne Magazine la sua prima intervista dopo l’intervento per la rimozione del cancro al cervello. L’operazione è riuscita e l’ex volto di Temptation Island sta trascorrendo il periodo di... L'articolo Francesco Chiofalo: “Non muovo bene le gambe, aspetto l’esito dell’esame” Leggi la sua prima intervista dopo l’operazione proviene da Gossip, ...

Francesco Chiofalo dopo l’operazione : ‘Non riesco a muovere le gambe’ : “Al momento non cammino bene, non riesco a muovere le gambe. Hanno provato a mettermi in piedi però ho bisogno del deambulatore”. Francesco Chiofalo a pochi giorni dall’intervento di asportazione chirurgica di un tumore al cervello si racconta al magazine di Uomini e donne in edicola da venerdì 18 gennaio. “Non so spiegare quanto sia umiliante appoggiarsi su quell’attrezzo. Poi mi sono guardato allo specchio con i ...

Francesco Chiofalo : single dopo l’intervento e verità sul tumore : Francesco Chiofalo dopo l’intervento al cervello: nessuna fidanzata e news sul tumore asportato Come già saprete in molti, se non tutti, alla fine tutto è andato per il meglio. Francesco Chiofalo è sano e salvo e ora è in attesa dell’esame istologico per capire se il tumore asportato dai medici era benigno o meno. In […] L'articolo Francesco Chiofalo: single dopo l’intervento e verità sul tumore proviene da Gossip e Tv.

Francesco Chiofalo difende la sua ex Selvaggia Roma : 'Vi prego - fermatevi' : Francesco Chiofalo, dopo la bufera scatenata dai suoi fan contro la ex Selvaggia Roma, accusata di non essergli stata vicino per la sua malattia, ha deciso di rompere il silenzio e spendere qualche parola per fermare questo ciclo infinito di accuse e minacce. Francesco ha pubblicato un post in cui difende Selvaggia: 'Vi prego, fermatevi'. Francesco difende Selvaggia dalle accuse del web Dopo la diffusione da parte di Francesco Chiofalo della sua ...

Francesco Chiofalo interviene per fermare le minacce di morte a Selvaggia Roma : "L'odio non porta a nulla" : Da quando Francesco Chiofalo, ex partecipante di Temptation Island, annunciò la sua imminente operazione per rimuovere un tumore benigno al cervello, poco prima delle festività natalizie, intervento che, grazie alla bravura dei medici che l'hanno operato, è perfettamente riuscito, la vita di Selvaggia Roma, ex fidanzata di Francesco, è cambiata in peggio.Da settimane, infatti, la 28enne Romana non fa altro che ricevere insulti, auguri di ...

Francesco Chiofalo su Instagram - appello ai fan : “Fermatevi vi prego” : Francesco Chiofalo scende in campo per difendere Selvaggia Roma, l’ex fidanzata che nelle ultime settimane è stata presa di mira dagli haters. L’ex protagonista di Temptation Island, come è ormai noto, sta vivendo un periodo molto difficile della sua vita. Poco prima di Natale gli è stato diagnosticato un tumore al cervello che ha asportato lo scorso 9 gennaio nel corso di una lunga e difficile operazione con un rischio ...

Selvaggia Roma minacciata - l’appello di Francesco Chiofalo : “Vi prego - fermatevi” : L'ex concorrente di Temptation Island scrive agli haters mittenti di pesanti minacce verso la ex fidanzata che, dal canto...

Francesco Chiofalo in difesa di Selvaggia Roma : "Vi prego fermatevi" : Francesco Chiofalo è tornato a parlare attraverso i social: stavolta il personal trainer non ha dato notizie ulteriori sul suo stato di salute, ma ha voluto dire la sua su quanto sta accadendo alla sua ex Selvaggia Roma. La ragazza è stata presa di mira dagli haters: minacce di morte e messaggi ingiuriosi giungono giornalmente sul suo profilo Instagram. Solo ieri Selvaggia aveva chiesto a gran voce a tutti i suoi detrattori di smetterla di ...

Francesco Chiofalo avrebbe preso in giro tutti : sapeva del tumore già da un anno : Dopo la diffusione della notizia del tumore di Francesco Chiofalo, sul web hanno iniziato a rincorrersi le notizie più disparate. Nel mirino del gossip ci sono finiti il ragazzo e la sua ex Selvaggia Roma che, a colpi di stoccate velenose, si sono attaccati sui social. Una delle ultime rivelazioni shock è stata quella secondo cui Francesco era malato da un anno, pertanto, ha preso in giro tutti e tutte le Instagram Stories sulla scoperta della ...

Francesco Chiofalo contro gli haters su Instagram : «Fermatevi - vi prego» : Francesco Chiofalo sembra essere in fase di ripresa. L'ex concorrente di Temptation Island è stato dimesso dopo l'intervento al cervello a causa di un tumore e si trova ora in una...

Francesco Chiofalo - la ex Selvaggia Roma minacciata di morte : «Mi sto ammalando - denuncio tutti» : «Sono stufa! Passare per una testa di ca? per 4 settimane di fila aver avuto minacce di morte a me, alla mia famiglia e al mio fidanzato». Selvaggia Roma sbotta dopo gli insulti e...

Francesco Chiofalo rompe il silenzio su Selvaggia Roma : l’appello : Francesco Chiofalo rompe il silenzio e interviene sulla burrasca di critiche che sta investendo Selvaggia Roma: l’appello dopo la voce che sostiene che l’avrebbe picchiata Francesco Chiofalo veste i panni del pompiere e invita coloro che in questi ultimi giorni stanno pesantemente attaccando la sua ex Selvaggia Roma a fermarsi. Lenticchio non pronuncia esplicitamente il nome […] L'articolo Francesco Chiofalo rompe il silenzio ...