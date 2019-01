Su Pokémon GO evento speciale dedicato ai Pokémon di Hoenn

Un nuovo evento speciale attende gli allenatori di Pokémon Go nella regione di Hoenn : Il team di sviluppo di Pokémon Go ha annunciato un nuovo evento speciale nella regione di Hoenn che inizierà oggi martedì 15 gennaio 2019 alle 13:00 PST (GMT -8) e terminerà il martedì 29 gennaio alle 13:00 PST e che vedrà Kyogre e Groudon protagonisti dei Raid Leggendari. L'articolo Un nuovo evento speciale attende gli allenatori di Pokémon Go nella regione di Hoenn proviene da TuttoAndroid.

Pokémon Go lancia un nuovo evento per il 2019 e festeggia i numeri da record del 2018 : Il 2019 si apre per gli utenti Pokémon Go con un nuovo evento, così da proseguire il trend dello scorso anno. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Pokémon Go lancia un nuovo evento per il 2019 e festeggia i numeri da record del 2018 proviene da TuttoAndroid.

Evento di Natale di Pokémon GO con Delibird e i Pokémon di tipo Ghiaccio : 17/12/2018 Scienza e tecnologia Lo spirito e la gioia delle vacanze natalizie sta arrivando anche nel mondo di Pokémon GO Torna anche quest'anno l' Evento di Natale di Pokémon GO . A partire dal 18 dicembre, i ...

Dettagli Pokémon GO per l’evento invernale - tanti bonus nel periodo natalizio : A distanza di ormai oltre due anni e mezzo dalla sua release ufficiale, Pokémon GO non ha alcuna intenzione di cedere il passo nell'ambito del videogame di stampo mobile. L'app curata da The Pokémon Company e Niantic continua a macinare numeri interessantissimi, con milioni di utenti che, in tutto il mondo, girano per le strade della propria città a caccia di nuove creature da catturare e da aggiungere alla propria collezione digitale. Un ...

Pokémon GO - evento raid con Lugia e Ho-Oh : 14/12/2018 Scienza e tecnologia Fino al 17 dicembre i due Pokémon leggendari prenderanno parte ai raid Una doppia sfida raid per un week end leggendario. Niantic Labs dedica un evento speciale a Lugia e Ho-Oh. ...

In arrivo il Pokémon GO Community Day di dicembre 2018 - date e orari dell’evento : È stato un anno indubbiamente emozionante per gli appassionati di Pokémon GO, il gioco dedicato ai dispositivi mobile Android e iOS che dal mese di luglio del 2016 ha sostanzialmente stregato la Community di appassionati dei piccoli protagonisti dell'anime e della serie Nintendo curata (nel passato e nel presente) da Game Freak. Ovviamente la conclusione del 2018 non poteva che essere anticipata da un evento mensile assolutamente atteso da tutti ...

Pokémon Go si arricchisce di nuovi mostri con l’evento Hatchathon : Il 14 novembre è iniziato un nuovo entusiasmante evento per gli appassionati di Pokémon Go che proseguirà fino al 27 novembre L'articolo Pokémon Go si arricchisce di nuovi mostri con l’evento Hatchathon proviene da TuttoAndroid.