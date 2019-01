scuolainforma

: Permessi Personale ATA: tutto quello che c’è da sapere - scuolainforma : Permessi Personale ATA: tutto quello che c’è da sapere - 24NormeTributi : I dubbi di enti e amministrazioni pubbliche in materia di cumulabilità tra permessi - orizzontescuola : Permessi per allattamento. Quante ore spettano per il personale impegnato in più scuole -

(Di sabato 12 gennaio 2019) Il CCNL scuola del 09.04.18 include delle novità riguardanti iATA. In precedenza abbiamo analizzato iper i docenti, ora vediamo nel dettaglio quali tipologie dispettano alAta.orari retribuiti per motivi personali o familiari I tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari (documentati anche tramite autocertificazione) sono stati modificati in 18 ore per anno scolastico. I, anche se fruiti in ore, sono un diritto pertanto non possono essere negati per esigenze di servizio e non è possibile entrare nel merito dei motivi della richiesta. Non è possibile il frazionamento orario. Per ilassunto part-time, le 18 ore sono riproporzionate.Importante sottolineare che talinon possono essere fruiti contemporaneamente ad altre tipologie dia ore, ma possono invece essere ...