Morto Teodosio Losito | sceneggiatore di fiction campioni d’ascolti su Mediaset

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) Addio allo, noto perdi successo, tutte trasmesse sulle reti, come L’onore e il rispetto, Il bello delle donne, Caterina e le sue figlie, Il peccato e la vergogna, Io ti assolvo e Baciamo le mani (che hanno fatto incetta di ascolti lanciando volti come Gabriel Garko e Manuela Arcuri e riportando in auge attrici del calibro di Giuliana De Sio). Milanese di nascita,a inizio carriera aveva provato a farsi strada nel mondo della musica salvo poi votarsi alla sceneggiatura per la televisione, mondo in cui è entrato nel 2001 per non uscirne più. Si è spento a Roma.Tedosio, autore diL’autore è scomparso all’età di 53 anni, è stato trovatonella sua abitazione: in ambienti investigativi interpellati dall’ANSA si propende per l’ipotesi del suicidio. Le sue, quasi ...