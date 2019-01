Concerto SferaEbbasta, la mamma di una vittima: “Sfera hai sulla coscienza 6 morti, ce l’ho con i tuoi collaboratori a morte!”

blogitalia.news

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) Ecco il post delladi una delle vittime deldi Sfera Ebbasta, un post ricco di rabbia nei confronti dell’artista e dei suoi collaboratori A circa un mese di distanza dalla tragedia di Corinaldo, ladi Daniele Pongetti, uno dei ragazzi che hanno perso la vita la notte tra il 7 e l’8 dicembre 2018 alla discoteca Lanterna Azzurra, ha scritto un duro post su Facebook contro il trapper Sfera Ebbasta. La donna aveva già sfogato la sua rabbia sui social poco dopo la morte del figlio, ma ora è tornata a parlare con un messaggio sul gruppo “Giustizia per le vittime della Lanterna Azzurra”: “Caro Sfera, se davvero fossi stato così addolorato e colpito dall’accaduto saresti andato a verificare sul posto per vedere cosa fosse successo (se è vero che stavi arrivando alla Lanterna). Per salvarti la faccia evita di postare foto da idiota con il tuo ...