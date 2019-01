Terremoto in tempo reale INGV | scosse di oggi 6 gennaio 2019 ultimi terremoti | orario

Maltempo : neve e disagi in provincia di Catania - anche nei comuni colpiti dal Terremoto : Sono diversi in comuni etnei che stamane si sono ‘svegliati’ ammantati dal bianco della neve. L’ondata di freddo, infatti, che da qualche giorno sta investendo anche la Sicilia, in queste ore non molla ancora la presa. In provincia di Catania, in particolare, è anche emergenza. Dalla notte scorsa, le squadre del Comando provinciale dei vigili del fuoco sono impegnate per intervenire su buona parte del territorio a causa di ...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 5 gennaio 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV / Scossa di Terremoto avvertita chiaramente nella notte in Sicilia, nel siracusano. Scossa lieve al mattino a Norcia. Altrove nulla da segnalare al momento. Di...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 4 gennaio 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV / Prosegue la sequenza sismica sull'Etna, avvertite diverse scosse nella notte. Lieve sisma in nottata anche nella zona di Norcia. Altrove nulla da segnalare al...

Maltempo Marche : neve nelle zone colpite dal Terremoto - Salaria chiusa per i mezzi pesanti : L’ondata di freddo in atto al centro/sud ha investito anche le Marche: la neve, con accumuli poco significativi, ha imbiancato anche le zone terremotate del Fermano, Ascolano e del Maceratese. Le precipitazioni più intense, fino a 15-20 cm, stanno interessando la zona di Pescara del Tronto (Ascoli Piceno), Camerino, Cingoli e Muccia (Macerata). Disagi sulla Salaria, dove sono entrati in azione spazzaneve: la strada è chiusa alla ...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 3 gennaio 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV / Giornata nel complesso molto tranquilla nel sottosuolo italiano. Le uniche scosse registrate sono nell'aquilano, nel basso Tirreno e nel torinese. Altrove nulla...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 2 gennaio 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV / Ultime ore nel complesso tranquille nel sottosuolo italiano. Da segnalare solo una debole scossa nel cuneese ed un sisma molto lieve nell'aquilano, dove ieri sera...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 2 gennaio 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV / Ultime ore nel complesso tranquille nel sottosuolo italiano. Da segnalare solo una debole scossa nel cuneese ed un sisma molto lieve nell'aquilano, dove ieri sera...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 1 gennaio 2019 (ultimi terremoti - orario) : Una scossa di Terremoto relativamente intensa è stata registrata e avvertita oggi 1 gennaio 2019, esattamente alle 19.38, sull’Italia centrale e precisamente sull’Appennino abruzzese.Stando ai dati giunti dai sismografi dell’INGV si è trattato di un Terremoto di magnitudo 4.2 sulla scala richter con ipocentro fissato a circa 16 km di profondità. Epicentro localizzato esattamente sull’Appennino abruzzese, nell’aquilano, nella zona di Collelongo a ...

Etna - Terremoto Catania : dati e schede dei sopralluoghi in tempo reale : Grazie a “Erikus“, il progetto realizzato da Regione e Arpa Piemonte, messo a disposizione della Sicilia grazie all’intervento del Dipartimento nazionale della Protezione civile, un sistema informatico realizzato dalla Protezione civile regionale siciliana permetterà di avere in tempo reale tutti i dati e le schede dei sopralluoghi eseguiti nelle strutture interessate dal terremoto di magnitudo 4.9 del 26 dicembre. Tutti i ...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 30 dicembre 2018 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV / Scossa chiaramente avvertita nella notte a Roma, epicentro a Gallicano nel Lazio. Ancora deboli scosse alle pendici dell'Etna, avvertite. Altrove nulla da segnalare...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 29 dicembre 2018 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV / Giornata nel complesso tranquilla nel sottosuolo italiano. Rilevate solo alcune deboli scosse all'estremo sud e nel maceratese. Altrove nulla da segnalare al...

Eruzione Etna - oltre 600 sfollati : dichiarato lo “Stato d’Emergenza”. La Commissione Grandi Rischi : “Terremoto legato a sistema di faglie - scenari più severi se si attivano contemporaneamente” : 1/20 ...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 28 dicembre 2018 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV / Sempre più debole la sequenza sismica alle pendici dell'Etna. Registrate oggi solo alcune deboli scosse. Lieve sisma anche nel siracusano e nel potentino. Altrove...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 27 dicembre 2018 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV / Prosegue la sequenza sismica sull'Etna dopo la forte scossa di ieri. Rilevate e avvertite tante lievi scosse, senza episodi intensi. Da segnalare anche deboli scosse...