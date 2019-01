Bambino di 6 anni non fa i compiti - il padre lo picchia con un tubo metallico : è in coma : Un episodio di cronaca incredibile giunge da Iskenderun, città turca nella provincia di Hatay. Un Bambino è stato portato in ospedale in condizioni critiche, con gravi ferite alla testa e al viso. Attualmente ...

Bambino di 6 anni non fa i compiti - il padre lo picchia con un tubo metallico : è in coma : Un episodio di cronaca incredibile giunge da Iskenderun, città turca nella provincia di Hatay. Un Bambino è stato portato in ospedale in condizioni critiche, con gravi ferite alla testa e al viso. Attualmente ...

Bambino di 6 anni in coma : picchiato dal padre con il tubo dell'aspirapolvere perché non aveva fatto i compiti : Il figlio di sei anni non fa i compiti, il papà per tutta risposta imbraccia l'aspirapolvere e usa il tubo metallico per picchiarlo talmente forte da ridurlo in coma . Una storia agghiacciante che ...

Arizona - donna in coma da 14 anni partorisce un Bambino : indaga la polizia : Una donna in coma da oltre 14 anni ha partorito un bambino. È successo alla clinica Hacienda HealthCare di Phoenix, in Arizona, lo scorso 29 dicembre. Sul caso è stata aperta un’indagine della polizia per abuso sessuale. Anticipata dalla Cbs, e riportata da La Stampa e Il Messaggero, la storia è stata confermata anche dalla stessa struttura ospedaliera dove, si presume, la donna abbia subito l’abuso alcuni mesi prima. Oltre ...

Cesena - scende dal seggiolino dell’auto e viene investito : morto Bambino di tre anni : Tragedia a San Mauro Pascroli: il bambino è sfuggito al controllo del papà, è sceso dall'auto ed è stato investito da un veicolo in transito. Inutile la corsa disperata in ospedale: per il bambino non c'è stato nulla da fare ed è morto all'ospedale Bufalini di Cesena. Il padre, sentito dai carabinieri, ha raccontato l'accaduto ed è stato colpito da un malore. Indagini in corso.Continua a leggere

Bambino di 11 anni trovato impiccato in casa dal fratello : aveva passato la notte a giocare ai videogames : Lo hanno trovato appeso, privo di conoscenza, con un cappio intorno al collo. A 11 anni. Ha cercato di suicidarsi la notte del primo gennaio, dopo una serata passata a giocare ai videogiochi: la...

Bambino di 11 anni trovato impiccato in casa dal fratello : aveva passato la notte a giocare ai videogames : Lo hanno trovato appeso, privo di conoscenza, con un cappio intorno al collo. A 11 anni. Ha cercato di suicidarsi la notte del primo gennaio, dopo una serata passata a giocare ai videogiochi: la...

Bambino di 11 anni trovato impiccato in casa dal fratello : aveva passato la notte a giocare ai videogames : Lo hanno trovato appeso, privo di conoscenza, con un cappio intorno al collo. A 11 anni . Ha cercato di suicidarsi la notte del primo gennaio, dopo una serata passata a giocare ai videogiochi : la ...

Vercelli - rubano il presepe sulla tomba di un Bambino morto a 7 anni : Lo aveva allestito la mamma, sconvolta. Il figlio aveva perso la vita in un incidente stradale di ritorno da una gita scolastica

BABBO NATALE DENUNCIATO/ Da un Bambino di 9 anni : così ì desideri diventano diritti : Un bambino tedesco ha DENUNCIATO BABBO NATALE alla polizia perché non gli ha portato i regali desiderati. Siamo tutti figli di babbi diversi.

Massimiliano Ossini compie 40 anni : "Mi sento ancora un Bambino" : Conduttore, marito e padre di tre figli. Per Massimiliano Ossini è stato un week-end natalizio molto impegnato, non solo dal punto di vista professionale. Il conduttore Rai il 22 Dicembre ha compiuto ...

Bambino DI 10 ANNI MUORE DI PERITONITE/ Rimini - donati gli organi : 'Federico Fangarezzi salverà altre vite' : BAMBINO di 10 ANNI MUORE di PERITONITE: Rimini, la famiglia acconsente alla donazione degli organi. Il papà, 'Federico Fangarezzi' salverà altre vite.

Trump 'rovina' le feste a un Bambino di 7 anni : 'Credi ancora a Babbo Natale?' : La sua era una delle tante telefonate di Natale alla Norad, l'agenzia Usa della Difesa aerospaziale, che da 63 anni traccia alla vigilia di Natale il percorso di Babbo Natale nel mondo. Ad alcune di ...

Trump al Bambino di 7 anni : “Credi ancora a Babbo Natale? E’ marginale” : Il presidente americano, Donald Trump, durante le tradizionali telefonate della vigilia di Natale ha detto a un bambino di 7 anni che “alla sua età è marginale credere ancora a Babbo Natale”. Il capo della Casa Bianca e la first lady, Melania Trump, hanno risposto alle curiosità dei piccoli che volevano sapere a che punto fosse Babbo Natale nel suo viaggio con i regali. Trump, rispondendo a un bambino di nome Coleman, ha chiesto: ...