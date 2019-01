Nell' anno di Blade Runner facciamo i conti con la realtà

NBA - James Harden segna il canestro dell'anno : è lui il favorito Nella corsa all'MVP : "Cosa può fare di meglio James Harden?", si domandavano in molti nelle ultime 48 ore, dopo aver dato un'occhiata alle prestazioni delle ultime settimane del n°13 dei Rockets. Una serie infinita di ...

Terremoto - scossa di Capodanno Nella Marsica : a Collelongo crepe in solai e tramezzi di alcune abitazioni : “Abbiamo un primo esito positivo anche sulle verifiche che sono state effettuate questa notte dai Vigili del fuoco: non ci sono danni di rilievo, ma solo alcune crepe sui solai e nei tramezzi di alcune abitazioni. Stiamo monitorando comunque la situazione insieme alle Forze dell’ordine, agli uomini dei Vigili del fuoco e della Protezione civile”. Cosi’ il sindaco di Collelongo (L’Aquila), Rossana Salucci, fa il ...

Parte in rosso l'anno di Wall Street. A Piazza Affari giù le banche e galassia AgNelli : Rendimento Bund scende allo 0,17%, ai minimi da aprile 2017 Il timore per un rallentamento dell'economia globale favorisce il flight-to-quality sui mercati finanziari e spinge gli acquisti dei bond, ...

Marito e moglie morirono Nell'incendio - il Comune apre conto corrente per i familiari : 'Hanno perso tutto - aiutiamoli' : Approfondimenti Tragedia di Monterchi, così il fratello della vittima ha salvato la nipote: 'Corsa a cercare una scala'. 22 dicembre 2018 Dramma nel cuore della notte a Monterchi: anziano muore ...

Terremoto Lazio e Abruzzo - esperto INGV : la scossa di Capodanno Nella Marsica “un evento principale - quasi singolo” : Il Terremoto magnitudo Mw 4.1 localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 16 km di profondità, a 3 km W Collelongo (L’Aquila), ieri alle 19:37:46, “non è collegato alle sequenze che hanno colpito l’Italia centrale a partire dal 2016, né al sisma de L’Aquila del 2009“: lo ha dichiarato all’ANSA il sismologo INGV Maurizio Pignone. Secondo l’esperto “non si può ancora ...

Roma : due arresti Nella notte di Capodanno : Roma – Molteplici sono gli interventi effettuati dal nostro personale, a partire dalla serata del 31 dicembre fino alla mattina dell’1 gennaio. Cosi’ la Polizia Locale di RomaCapitale in un post sul proprio profilo Facebook. Le pattuglie in servizio di controllo sul territorio Capitolino, spiega il post, hanno eseguito interventi di vario tipo a supporto della cittadinanza: dai servizi di viabilita’, chiusura delle strade ...

Cisco : l'intelligenza artificiale e il machine learning entreranno Nella nostra vita : Come previsto, i carrier mobile di tutto il mondo hanno iniziato a lanciare reti 5G , vedi 5G Availability Around the World di Lifewire, . Gran parte degli esperti di settore sono certi che le ...

Cosa vedremo Nello spazio quest'anno : Secondo la Nasa sarà uno degli 'spettacoli più folgoranti' del cielo, in quanto la luna si troverà nel punto più vicino alla Terra, apparendo così leggermente più grande e molto più luminosa e, ...

Schumacher - il messaggio della moglie Corinna per il suo compleanno : ”Michael è Nelle migliori mani possibili” : La moglie di Michael Schumacher, Corinna Betsch, ha rotto il silenzio e ha pubblicato su Facebook un lungo messaggio per il compleanno del campione di Formula 1, che compie 50 anni il 3 gennaio. “Siamo lieti e vogliamo ringraziarvi di cuore per festeggiare il cinquantesimo compleanno di Michael con lui e con noi – ha scritto Corinna-. Per fare un regalo a noi e voi, la Fondazione Keep Fighting ha realizzato un museo virtuale. ...

OrNella Muti : "Dovevo interpretare Veronica Lario in Loro di Sorrentino - ma non sempre le cose vanno a buon fine" : Un appuntamento rimandato. O almeno, ci spera. L'attrice Ornella Muti ha parlato con La Stampa, raccontando come abbia rifiutato una parte molto importante per Loro, il film su Silvio Berlusconi di Paolo Sorrentino. Un rifiuto importante, ma che spera non precluderà altre opportunità di lavoro con il regista napoletano."Le cose non sempre vanno a buon fine. Non era un appuntamento che dovevamo avere, Sorrentino ed io".Avete solo ...

Una guerra di botti e spray al pepe : 216 feriti Nella notte di Capodanno : Un Capodanno demente che si rispetti - in Italia - 'deve' avere le sue vittime per i botti. La mezzanotte d'addio al 2018 non ha registrato morti, ma ci siamo rifatti con i feriti: 216, di cui 41 ...

Va a trovare la madre per gli auguri di Buon Anno - la trova morta Nella vasca da bagno : La donna aveva 77 anni e a stroncarla è stato probabilmente un infarto. La tragedia è avvenuta in provincia di Macerata.Continua a leggere

Terremoto di 4.2 Nell'Aquilano - paura ma nessun danno : sciame Nella notte : Un forte Terremoto è stato registrato al confine tra Lazio e Abruzzo alle 19.37. L'istituto nazionale di vulcanologia ha registrato una magnitudo di 4.2 con epicentro a Collelongo...

Capodanno - il San Silvestro di Ama : raccolte 70 tonNellate sui luoghi della festa di Roma : Già a partire dalle 3 di notte, gli operatori sono entrati in azione per ripulire l'area, sede di vari spettacoli, che anche oggi sarà presidiata. Interventi di rifinitura saranno effettuati una ...