ilfattoquotidiano

: Vende il marito su eBay per 18 euro: “Non ne posso più. Il reso non è ammesso” - Cascavel47 : Vende il marito su eBay per 18 euro: “Non ne posso più. Il reso non è ammesso” - Lucianalatte : Uomini, occhio a cosa vendono le vostre donne... ?? - mrliew : ah ma non è il Lercio -

(Di giovedì 3 gennaio 2019) Esasperata dalla convivenza, una donna di 40 anni ha deciso di mettere in vendita suil, per la modica cifra di 18. Negoziabili. È successo il giorno di Natale ad Amburgo, in Germania, come riporta il Berliner Morgenpost a cui la donna ha raccontato di aver ricevuto diverse risposte al suo annuncio: “L’annuncio è andato molto bene, ho avuto un riscontro molto positivo”, ha raccontato la donna divertita dal successo dello scherzetto giocato al coniuge.“A un certo punto ne ho avuto abbastanza“, ha raccontato la quarantenne al giornale tedesco, riferendosi al, con cui è sposata da ben sette anni. “Nei primi giorni delle vacanze di Natale mi sono semplicemente resa conto che non siamo più compatibili: cedo volentieri mio. Ilnon è ammesso. Le richieste vanno inviate per e-mail”, ha scritto nell’annuncio pubblicato online proprio il giorno di Natale. Il ...