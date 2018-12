I 5 stelle perdono Puglia | Calabria e Sardegna

ilgiornale

: RT @CarmelaCusmai: Il mio cuore, uccello del deserto, ha trovato il suo cielo nei tuoi occhi Essi sono la culla del mattino, essi sono il r… - DomenicoLanzara : RT @CarmelaCusmai: Il mio cuore, uccello del deserto, ha trovato il suo cielo nei tuoi occhi Essi sono la culla del mattino, essi sono il r… - d645f7fc583a4fe : RT @CarmelaCusmai: Il mio cuore, uccello del deserto, ha trovato il suo cielo nei tuoi occhi Essi sono la culla del mattino, essi sono il r… -

(Di lunedì 31 dicembre 2018) Alcune roccaforti dei pentastellati diventano le regioni leaders per il centrodestra. Inse i grillini vanno al 38.6 ed il centrosinistra al 16, il centrodestra è la coalizione leader con il 38.7%. Stessa cosa inper la coalizione Berlusconi, Salvini e Meloni (38.7) mentre i 5ed il centrosinistra si attestano rispettivamente al 37.3 ed al 16.5%. Ini grillini al 36.4, la coalizione di centrosinistra al 17.2 e l"ex Polo delle Libertà al 37.5%. Emblematico il calo dei pentastellati in tre regioni che lo scorso 4 marzo gli hanno conferito non meno del 40/43%. La percentuale più alta per il centrodestra è in Veneto con il 54.6% seguito dal 53.4 della Lombardia. I cinqueregistrano la prova più emblematica in Campania con il 43.2 ed in Sicilia con il 42.6. Le roccaforti del centrosinistra sono il Trentino Alto Adige e Toscana, nelle quali regioni ...