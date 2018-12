Il Giappone torna a dare la caccia alle balene

Caccia alle balene : il Giappone torna a dire sì : Dalle agenzie nipponiche arriva la notizia di un possibile ritiro del Giappone dalla International Whaling Commission. La Caccia alle balene potrebbe riprendere. Una decisione in sospeso Certe pratiche sono dure a morire. Tra queste, a giudicare dagli ultimi avvenimenti, quella della Caccia alle balene da parte del Giappone. Nulla di confermato per il momento, ma purtroppo si prospetta un possibile ritiro dei Giapponesi dall'International ...

Salto con gli sci - Insam chiude 38° a Engelberg : torna alla vittoria il Giapponese Kobayashi : Ottimo Insam nelle qualificazioni ad Engelberg, in finale è 38esimo ma niente seconda serie. torna a vincere Kobayashi torna a vincere Ryoyu Kobayashi, altro secondo posto per il polacco Piotr Zyla davanti al connazionale Kamil Stoch. Finisce così la seconda gara consecutiva disputata sul trampolino lungo HS140 di Engelberg, in Svizzera. Il giapponese leader della classifica generale trionfa con il punteggio complessivo di 294.4, centrando ...

Giappone : l'economia dovrebbe tornare a crescere nel quarto trimestre : Tokyo, 15 nov 04:18 - , Agenzia Nova, - Il Giappone dovrebbe evitare di scivolare in una recessione e tornare ad una crescita economica moderata negli ultimi tre mesi del 2018,... , Git,

Boxe : torna sul ring Floyd Mayweather! Sfida al Giapponese Tenshin Nasukawa : Nonostante il ritiro annunciato dopo 50 vittorie in altrettanti incontri, Floyd Mayweather tornerà sul ring. Una nuova Sfida per il 41enne americano: nella notte di San Silvestro a Saitama, in Giappone, l’incontro con il padrone di casa nipponico Tenshin Nasukawa, kickBoxer 20enne. L’annuncio è arrivato dalla federazione giapponese Rizin delle arti marziali miste, non sono ancora state scelte però le modalità e le regole. “Ho sempre ...

