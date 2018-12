: Borsa. Tokyo apre in rialzo dell'1,05% - TelevideoRai101 : Borsa. Tokyo apre in rialzo dell'1,05% - finanza24 : Borsa: Tokyo, apertura in rialzo - - Trendynet1 : News Borsa: Tokyo, apertura in rialzo – Ultima Ora -

Ladiavvia la seduta in positivo, con gli investitori che approfittanoe basse quotazionie azioni per tornare sul mercato dopo il -5% registrato ieri. Il Nikkei recupera dai minimi in 20 mesi e segna un'1,05%, a un livello di 19.302,50, con un guadagno di 234 punti. Sul mercato valutario lo yen interrompe la fase di apprezzamento sul dollaro, trattando a 110,30, e sull'euro, a 125,90.(Di mercoledì 26 dicembre 2018)