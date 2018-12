Trapianti | Natale di speranza per il piccolo Alex al Bambino Gesù

meteoweb.eu

: Trapianti, Natale di speranza per piccolo Alex al Bambino Gesu' - angelnolimits : Trapianti, Natale di speranza per piccolo Alex al Bambino Gesu' - FabrizziGina : Trapianti, Natale di speranza per piccolo Alex al Bambino Gesù - GoSalute : Trapianti, Natale di speranza per piccolo Alex al Bambino Gesù -

(Di lunedì 24 dicembre 2018) Sarà undiquello del, il bimbo affetto da Linfoistiocitosi emofagocitica (Hlh), volato da Londra all’Ospedaledi Roma, dove è stato sottoposto a trapianto di cellule staminali emopoietiche donate dal padre. Unche il bimbo trascorrerà all’ospedale del Gianicolo insieme ai genitori e ai tanti piccoli ricoverati nella struttura. In questo periodo dell’anno, a quanto si apprende, si tende a mandare a casa tutti i degenti che non sono costretti al ricovero ininterrotto, per poter trascorrere le feste in famiglia. Per gli altri sono previste numerose iniziative, dalla consegna dei doni con i folletti di Babbodi stamattina, al pranzo speciale di domani in mensa, insieme ai genitori. Una catena di iniziative speciali, consegne di giocattoli e tombolate, per cercare di trasmettere la gioia dei feste ai piccoli ...