Si lavora a un reboot di Queer As Folk | torna la serie pioniera sulle tematiche LGBTQ che

optimaitalia

: Si lavora a un reboot di #QueerAsFolk, torna la serie pioniera sulle tematiche #LGBTQ che fece scandalo… - OptiMagazine : Si lavora a un reboot di #QueerAsFolk, torna la serie pioniera sulle tematiche #LGBTQ che fece scandalo… - serial_crush : Terzo remake per #QueerAsFolk, vi piacerebbe? -

(Di mercoledì 19 dicembre 2018)La notizia di undiasnon giunge come una novità assoluta: in un'annata ricca di ritorni dal passato tra remake, revival e nuove edizioni di titoli storici in vari format rinnovati, anche del recupero dellache è statanel trattarein tv si era già vociferato in passato.Ora però non si tratta di meri rumors: secondo quanto riporta in esclusiva Variety, il creatore dell'originalebritannica Russell T. Davies è già al lavoro sul progetto, come produttore esecutivo di undel dramma per Bravo TV, canale via cavo statunitense.As, nella sua versione originale inglese, fu trasmessa in un'unica stagione da 10 episodi nel 1999-2000 da Channel 4 e su quel format è stato basato il popolare adattamento americano di Showtime.Il progetto in cantiere è una nuova versione "moderna" dellamadre, incentrata su ...