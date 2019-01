Carta d’identità elettronica 2019 : come verificare i Comuni che la rilasciano : Dal 1° gennaio 2019 la Carta d’identità elettronica è l’unico documento d’identità ufficiale riconosciuto in Italia. Niente più scuse quindi, è tempo di recarsi nel proprio Comune è richiedere questo nuovo documento. Ovviamente ci sono alcune eccezioni, e soprattutto, non ci sarà bisogno di buttare nel cestino quelle ancora in corso di validità. La nuova procedura entrata in vigore vale solo per le nuove richieste. E per di più, non tutti i ...

Carta d'identità falsa : latianese arrestato dai carabinieri : LATIANO - Carta d'identità falsa: il documento tarocco è stato alla base dell'arresto di Alessandro Guarini, 38 anni, di Latiano, sorpreso dai carabinieri della stazione. E' ai domiciliari con l'...

'Nomi egiziani troppo lunghi' : anagrafe quartiere non fa Carta identità/ Torino - 'macchina da scrivere guasta' : 'Nomi egiziani troppo lunghi': anagrafe di quartiere a Torino non fa la carta d'identità. Il motivo? 'La nostra macchina da scrivere è guasta'.

Milano. Video personalizzato per il rinnovo della Carta d’identità elettronica : Un Video personalizzato con tutte le informazioni utili per il rinnovo della carta d’identità. Da ieri, i milanesi registrati con

Carta d’identità elettronica : dopo 20 anni soltanto uno su dieci ce l’ha. E i comuni dicono : “Arriverà - più poi che prima” : In tasca ce l’ha un italiano su dieci, non di più. Per gli altri, serviranno altri sette anni. Con l’operazione “reddito di cittadinanza” si torna a parlare, non senza polemiche, di tessere e ?di ?chip, ?di tempi, procedure e costi di emissione. In tema di digitalizzazione dei servizi al cittadino l’Italia vanta un precedente più che ?ingombrante, da Guinness dei Primati: la Carta di identità elettronica, questa semi sconosciuta da un quarto di ...

Carta identità per iscriversi a Facebook - Instagram e a tutti i servizi online. Nuova proposta : Registrare la propria Carta di identità per iscrizioni a social network e altri servizi online: la Nuova proposta che sta facendo discutere

Roma. Carta d’identità elettronica : quasi dimezzata attesa per rilascio : Riduzione del tempo di attesa medio del 49% – da 114 giorni di luglio ai 58 giorni risultanti dalla rilevazione

Carta d’identità elettronica 2019 anche in Posta : come richiederla. Le novità : Tutti pronti, perché entro fine dicembre 2018 la Carta d’identità elettronica sarà l’unica Carta d’identità riconosciuta. Nell’era della galoppante e totale digitalizzazione della pubblica amministrazione e non solo, tutti i documenti si avviano ad essere rilasciati in formato digitale o elettronico. La Carta resterà in vigore solo in alcuni casi sporadici e specifici, decisi dal Ministero dell’interno. Nessuno ovviamente straccerà ai cittadini ...

Manovra - la Carta d’identità elettronica potrà essere rilasciata anche dalle Poste : La carta d'identità elettronica potrà essere richiesta anche alle Poste. A stabilirlo è un emendamento alla legge di Bilancio approvato in commissione alla Camera. Il ministero dell'Interno potrà stipulare convenzioni con specifici soggetti (ed è il caso di Poste) per semplificare e velocizzare le procedure, soprattutto nei comuni in cui si registrano forti ritardi per il rilascio.Continua a leggere

Entro dicembre 2018 la Carta d’identità sarà solo elettronica : quanto costa e come richiederla : Entro fine la fine di questo mese, dicembre 2018, la carta d’identità sarà solo elettronica. Significa che i nuovi documenti di riconoscimento saranno rilasciati soltanto in formato elettronico, mentre quelli cartacei saranno limitati ai casi urgenti indicati dal ministero dell’Interno, come motivi di salute, viaggio, concorsi, consultazione elettorale. In ogni caso, le carte di identità già emesse restano comunque valide fino alla ...

