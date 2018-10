Il Parlamento Europeo discuterà nuove regole per dare più diritti ai lavoratori a chiamata

Amelia - venerdì 26 ottobre il presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani riceverà il Premio Barbarossa al Teatro Sociale : La Giuria è presieduta ogni anno da una diversa personalità della cultura, della scienza, dell'arte o del giornalismo. Gli altri componenti sono il presidente della Società Teatrale e il direttore ...

La scuola entra nel Parlamento Europeo - sorteggiati i 4 istituti che andranno a Bruxelles : IPSCEOA di Botricello , CZ, , Istituto tecnico statale Piria Ferraris/Da Empoli di Reggio Calabria, l'Istituto d'istruzione secondaria Guarasci Calabretta di Soverato , CZ, e il Liceo Scientifico ...

Due imprenditori cesenati hanno votato al Parlamento Europeo di Strasburgo : Nelle loro imprese, balzate agli onori della cronaca, il welfare aziendale è stato realizzato spontaneamente, avendo a cuore i propri dipendenti e costruendo di qui il terreno favorevole all'...

Bono Vox al Parlamento Europeo : la migrazione è un'incredibile opportunità | Le foto : Il leader degli U2: "Il Continente sta chiedendo una nuova partnership e dovremmo sederci insieme tra eguali e conquistare il mondo". E rilancia: "L'Europa ha una fisiologia molto complessa ma, dietro la politica, c'è un cuore grande".

BONO VOX AL Parlamento EUROPEO/ Video - leader U2 : “i migranti sono una grande opportunità” : Il cantante degli U2 a pochi giorni dai concerti italiani si è recato in visita al PARLAMENTO EUROPEO accolto dal presidente Tajani per perorare la cause dei migranti(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 14:16:00 GMT)

Don Colmegna è il 'Cittadino dell'anno' - la decisione del Parlamento europeo : Toia (Pd), la promotrice della candidatura: "Riconosciuto suo ruolo di precursore dell'accoglienza"

Il Parlamento Europeo vuole una quota del 30% ai contenuti europei nei servizi di streaming : Il Parlamento Europeo ha approvato una nuova direttiva che impone una quota del 30% di contenuti europei a tutti i servizi di streaming. L'articolo Il Parlamento Europeo vuole una quota del 30% ai contenuti europei nei servizi di streaming proviene da TuttoAndroid.

Il giorno che il Parlamento Europeo si è trasformato in quello italiano : Storia di un bizzarro incrocio fra una lezione, una conferenza stampa e un dibattito parlamentare con il discusso ministro Paolo Savona The post Il giorno che il Parlamento Europeo si è trasformato in quello italiano appeared first on Il Post.

Il Parlamento Europeo taglia la Co2 - e il lavoro - nei trasporti : La transizione tecnologica nel settore dei trasporti potrebbe essere più veloce del previsto se il Consiglio europeo accettasse i target di riduzione della Co2 che oggi ha approvato il Parlamento di ...

Il Parlamento Europeo taglia la Co2 (e il lavoro) nei trasporti : La transizione tecnologica nel settore dei trasporti potrebbe essere più veloce del previsto se il Consiglio europeo accettasse i target di riduzione della Co2 che oggi ha approvato il Parlamento di Strasburgo, sempre che l'industria automobilistica riesca ad adeguarsi alle nuove limitazioni e prote

Emissioni - Il Parlamento Europeo vota il taglio della CO2 del 40% entro il 2030 : Il Parlamento dell'Unione Europea ha approvato, ad ampia maggioranza, target sempre più stringenti sulle Emissioni di CO2 prodotte da veicoli per il trasporto di persone e merci. La decisione rischia, però, di incontrare la forte opposizione dei governi delle nazioni appartenenti al blocco comunitario, a partire dalla Germania. Prima della loro implementazione, i nuovi target devono infatti essere sottoposti alle consuete procedure negoziali con ...

Il Parlamento Europeo sta provando a far sì che le auto inquinino meno : Ha approvato una proposta per costringere le case automobilistiche a ridurre le emissioni di CO2, ma il Consiglio potrebbe ammorbidirla The post Il Parlamento Europeo sta provando a far sì che le auto inquinino meno appeared first on Il Post.

Auto - Parlamento Europeo vota su limiti emissioni CO2. Proposto -45% entro il 2030 : STRASBURGO - Grande attenzione è puntata al voto del Parlamento Europeo in tarda mattinata sulla nuova normativa per ridurre le emissioni di biossido di carboni prodotte dalle nuove Auto e...

Un’eurodeputata del M5S è stata sanzionata dal Parlamento Europeo per “molestie psicologiche” contro un assistente : L’eurodeputata del M5S Giulia Moi è stata sanzionata dal Parlamento Europeo per molestie psicologiche nei confronti di un assistente. A Moi sarà trattenuta la diaria giornaliera per 12 giorni. I fatti di cui è accusata Moi non sono stati resi The post Un’eurodeputata del M5S è stata sanzionata dal Parlamento Europeo per “molestie psicologiche” contro un assistente appeared first on Il Post.