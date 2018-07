Nuoto | verso gli Europei 2018 | le possibili carte da medaglia dell’Italia

PallaNuoto - Europei Barcellona 2018 : verso Italia-Germania. Inizio soft prima della sfida all’Ungheria : Si alza il sipario anche sul torneo maschile agli Europei di Pallanuoto: scende in vasca il Settebello. Il primo match non rappresenta un ostacolo insormontabile: di fronte, questa sera alle ore 20.30, a Barcellona, gli azzurri avranno di fronte la Germania. Non sarà il primo incontro stagionale tra le due selezioni. Il 16 febbraio a Palermo infatti nella prima delle tre sfide del girone di qualificazione alla Super Final di Europa Cup, azzurri ...

PallaNuoto femminile - Europei Barcellona 2018 : verso Italia-Grecia. Prima sfida per determinare le gerarchie nel Girone A : Gli Europei di Pallanuoto femminile, dopo la vittoria odierna contro Israele, riserva alle ragazze del CT Fabio Conti domani, domenica 15 luglio, alle ore 20.30, la sfida contro la Grecia, con la quale il Setterosa, il 4 febbraio, ha pareggiato 11-11 nelle qualificazioni dell’Europa Cup. La formazione di Morfesis ha poi vinto la manifestazione, mentre di recente ha chiuso al terzo posto ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona. Le elleniche ...

PallaNuoto femminile - Europei Barcellona 2018 : verso Israele-Italia. Match facile per il Setterosa prima dei due scontri decisivi : Tutto pronto a Barcellona per l’inizio degli Europei di Pallanuoto: ad aprire le danze, domani, sabato 14 luglio, sarà il torneo femminile. L’Italia farà il suo esordio alle ore 15.30 contro Israele, formazione alla prima partecipazione assoluta ad una fase finale della rassegna continentale. Il precedente più recente tra le due selezioni è datato 2 febbraio, nelle qualificazioni dell’Europa Cup: le ragazze del CT Fabio Conti ...

Nuoto - Europei 2018 : Gabriele Detti verso il recupero. La spalla migliora : Sensazioni positive, ma è ancora presto per cantare vittoria: secondo quanto scritto da “La Gazzetta dello Sport“, il recupero dal problema alla spalla procede bene per Gabriele Detti, e così aumentano le possibilità di vederlo in gara ai prossimi Europei, in programma a Glasgow nella rassegna continentale multidisciplinare. Dopo la visita di ieri il nuotatore ha dichiarato alla Rosea: “Non avrei potuto desiderare maniera ...

PallaNuoto - Europei 2018 : un Settebello che si affida alle sue stelle per continuare a crescere verso Tokyo 2020 : Pochi giorni e sarà diramata da Sandro Campagna la lista ufficiale dei convocati verso gli Europei di Barcellona di Pallanuoto maschile che scatteranno ad inizio settimana prossima. La rosa degli azzurri è praticamente quella vista e rivista nelle ultime stagioni, con due aggiunte di grandissima qualità: i nuovi arrivi sono quelli di Gonzalo Echenique e Guillermo Molina, entrambi recchelini, che da pochi mesi hanno avuto il passaporto italiano e ...

PallaNuoto femminile - le convocate dell’Italia per il quadrangolare di Rotterdam. Ultima tappa verso gli Europei : La beffarda medaglia d’argento dei Giochi del Mediterraneo è alle spalle: il Setterosa riparte da Ostia, dove sta Ultimando la preparazione in vista degli Europei di Barcellona. La nazionale italiana di Pallanuoto femminile è già in collegiale nel Lazio, poi, dopo una breve parentesi in Olanda, partirà per la Spagna. Da mercoledì 4 a venerdì 6 infatti, le azzurre saranno impegnate a Rotterdam in un quadrangolare con USA, Olanda ed ...

PallaNuoto : Settebello in raduno verso i Giochi del Mediterraneo. I convocati di Sandro Campagna : Terminate, con la Champions League di Genova, le manifestazioni dedicate ai club, l’estete della Pallanuoto si infiamma ovviamente con le nazionali. Il Settebello è in raduno sotto gli ordini di Sandro Campagna in quel di Ostia: dal 14 al 23 giugno, con una due giorni nella quale sarà presente anche il Giappone, per preparare al meglio i Giochi del Mediterraneo di Tarragona e gli Europei di Barcellona. Le parole di Campagna alla ...

Nuoto - l’Italia verso i Giochi del Mediterraneo. Obiettivo : fare incetta di medaglie : L’ItalNuoto si prepara ai XVIII Giochi del Mediterraneo, che si svolgeranno dal 22 giugno al 1° luglio a Tarragona (Spagna). Dopo il rinvio causato dalla mancanza di fondi dello scorso anno, la città catalana si appresta ad ospitare tra meno di due settimane la manifestazione riservata a tutti i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, che si contenderanno la vittoria in numerose discipline sportive. l’Italia viene dal primato nel medagliere ...

Nuoto - l’Italia verso gli Europei di Glasgow. Tra certezze - dubbi e speranze di medaglia : Con la squadra quasi al completo (40 convocati, qui l’articolo completo) l’Italia del Nuoto si avvia verso gli appuntamenti conclusivi della stagione, ultime tappe di avvicinamento agli Europei di Glasgow (3-9 agosto), per staccare in extremis un pass o per testare la condizione in vista della manifestazione continentale. Dal 23 al 25 giugno si terranno i XVII Giochi del Mediterraneo a Tarragona (Spagna), evento sempre molto sentito dagli atleti ...

Nuoto - la 4×100 sl dell’Italia sogna verso Tokyo 2020. Santo Condorelli il tassello mancante per il salto di qualità : Un rinforzo considerevole per il Nuoto italiano, nella velocità maschile? Il nome è quello dell’italo-canadese Santo Condorelli, quarto ai Giochi Olimpici di Rio (personal best di 47?88). Come riportato qualche giorno fa dalla Gazzetta dello Sport, le procedure burocratiche circa il tesseramento ed il passaggio alla Nazionale italiana sono state avviate. Il passaporto è in arrivo mentre la naturalizzazione sportiva è da perfezionare. Secondo il ...