Pagelle Liverpool-Roma 5-2 | Nainggolan ultimo a mollare | Juan Jesus inguardabile

(Di martedì 24 aprile 2018)5-2 Alisson 5: raccoglie per cinque volte il pallone nella sua porta. Deve uscire in occasione del cross di Salah che porta al quarto gol e poi non è reattivo sulla testata di Firmino. Fazio 5: partecipa anche lui al disastro della, anche se quello che ha probabilmente meno colpe, ma i compagni lo abbandonano. Manolas 4,5: una notte terribile per uno degli eroi contro il Barcellona. Sempre in ritardo, sbaglia completamente il tempo nelle chiusure e gli attaccanti delnon gli lasciano scampo.4: Salah lo irride ogni volte che prende palla. Impresentabile probabilmente per certi palcoscenici. E’ colpevole almeno in tre delle quattro reti dei Reds. Dal 67′ Perotti 6: freddissimo dal dischetto dando un senso al ritorno. Florenzi 5: un buon avvio, ma anche lui si perde via. Sulla sua fascia colpiscono meno, ma non riesce mai ad ...