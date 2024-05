Maturità 2024 - i nomi dei presidenti di commissione in Toscana | l’elenco completo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 14 maggio 2024) Firenze, 14 maggio– Si avvicina a grandi passi l'esame di, che prenderà il via mercoledì 19 giugnocon la prima prova scritta, quella di italiano. La seconda prova si terrà invece giovedì 20 giugno. Per il liceo classico sarà la versione di greco, per lo scientifico la prova di matematica. Lunedì 13 maggio il ministero dell'Istruzione e del Merito ha intanto pubblicato l'elenco degli 882diper la. Per sapere però gli abbinamenti con le classi, i maturandi devono attendere i primi di giugno, quando saranno pubblicati idei commissari. Come si svolge la prova orale La prova orale si svolge dopo gli scritti e riguarda anche l’insegnamento trasversale dell'educazione civica. Si ...