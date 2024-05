Ex Milan – Maldini denuncia la censura dell’intervista a Radio TV Serie A

(Di martedì 14 maggio 2024) Paolo, ex direttore tecnico del, passa alle vie legali per ladell'intervista rilasciata a 'TVA con RDS'

Ultim’ora ANSA: “Intervista censurata”, la denuncia di Maldini - Ultim’ora ANSA: “Intervista censurata”, la denuncia di maldini - La notizia della denuncia di Paolo maldini è stata data dall'Ansa. Ecco la nota dell'avvocato dell'ex giocatore e dirigente del milan ...

La denuncia di Paolo Maldini: "Sono stato censurato" - La denuncia di Paolo maldini: "Sono stato censurato" - Paolo maldini è stato censurato. Lo ha fatto sapere lo stesso ex capitano del milan tramite il suo legale. L'avvocato Danilo Buongiorno ha dichiarato in una nota: "A fronte della nota censura alla ...

ANSA - Maldini denuncia: 'Censurata mia intervista, comportamento grave e ingiustificato. Andrò per vie legali' - ANSA - maldini denuncia: 'Censurata mia intervista, comportamento grave e ingiustificato. Andrò per vie legali' - La sua intervista a Radio Serie A ha fatto come sempre il giro del web perchè quando Paolo maldini parla non è mai banale e riesce con pacatezza ed educazione.