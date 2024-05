Euro2024 - Spalletti | convocazioni fatte all’80 - per l’altro 20%…

(Di martedì 14 maggio 2024) L’Italia si candida ad un ruolo da grande protagonista aed è alta l’attesa in vista delledi Luciano. “Noi abbiamo sempre questa finestra aperta sui nostri sportivi, sulla passione che genera il calcio in Italia, dobbiamo tener conto di queste cose, non devono avere la sensazione di avere a che fare con bambini viziati ma con dei professionisti serissimi. Poi io sono lì a cercare di perfezionare questa convocazione. Il 70-80% è fatta, ma c’è un 20% pronta ad abbracciare chi ci vuole stare dentro”. Sono le parole del ct azzurro Lucianodurante la presentazione di ‘Vivo Azzurro Tv’, la piattaforma digitale della Figc che propone contenuti originali, inediti e in esclusiva delle Nazionali italiane di calcio. “Ho detto più volte che sono stato molto fortunato a fare questo lavoro ...

Quale sarà la squadra del campionato di Serie A a fornire più calciatori a Luciano Spalletti durante il prossimo Europeo? Cresce l’attesa per gli Europei in Germania, dove l’Italia difende il titolo conquistato nel 2021, e gli esperti Sisal si ...

E’ sempre più alta l’attesa in vista di Euro2024 e l’Italia si candida ad un ruolo da grande protagonista. Il Ct Luciano Spalletti ha fornito importanti indicazioni. La maglia azzurra “è la più bella e più importante del mondo, la prima pelle per ...

"C'è una finestra del 20% sempre aperta, serve senso di appartenenza", spiega il ct azzurro ROMA - "Le convocazioni per Euro2024 sono fatte all'80%, ma poi c'è una finestra del 20% in cui siamo sempre pronti ad abbracciare chi vuole stare dentro, ...

Euro '24: Spalletti 'Italia campione in carica uno stimolo' - Euro '24: spalletti 'Italia campione in carica uno stimolo' - "Essere campioni in carica è uno stimolo, anche l'Italia nel 2021 non era tra le squadre più forti sulla carta. Poi é diventata una squadra speciale". Così Luciano spalletti, ct della Nazionale, alla ...

Euro2024: Nazionale. Spalletti "Convocazioni fatte all'80%" - euro2024: Nazionale. spalletti "Convocazioni fatte all'80%" - "C'è una finestra del 20% sempre aperta, serve senso di appartenenza", spiega il ct azzurro ROMA (ITALPRESS) - "Le convocazioni per euro2024 sono fatte all'80 ... parole dell'allenatore Nazionale, ...

Spalletti su Euro 2024: "Convocazioni fatte all'80%, per l'altro 20%..." - spalletti su Euro 2024: "Convocazioni fatte all'80%, per l'altro 20%..." - Tra esattamente un mese cominceranno gli Europei in Germania. L'Italia di spalletti debutterà il 15 giugno, quando affronterà l'Albania a Dortmund. Il Commissario tecnico approfitta degli ultimi ...