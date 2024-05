La Corte dei Conti promuove l’attuazione del Pnrr Foti | Demolito il catastrofismo di Pd e M5S

(Di martedì 14 maggio 2024) “Nel primo semestre 2024delprosegue in linea con la programmazione”. A certificarlo è ladeinella propria relazione semestrale sul Piano, nella quale i giudici contabili scrivono anche che “segnali positivi provengono anche da un esame più complessivo del Piano”. Dunque, un’ennesima promozione del lavoro del governo, che mette a tacere critiche e allarmi lanciati dall’opposizione. Ladei: “Attuazione delin linea con la programmazione” Ladei, sulla base delle rilevazioni di metà marzo, ha registrato che “tra gli obiettivi ancora da conseguire le Amministrazioni titolari assegnavano solamente a 2 scadenze un grado di complessità attuativa alto”. Inoltre, sui soli 15 ...

