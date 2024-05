Ottima prova degli strumenti d’epoca de Le Concert des Nations al confronto con Schubert

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 14 maggio 2024) Bergamo. In un’edizione intitolata “Vienna Skyline”, il sessantunesimo Festival Pianistico internazionale di Bergamo e Brescia non poteva che dedicare una serata a Franz, che nella capitale austriaca nacque nel 1797 e morì nel 1828, a 31 anni. Nella serata di lunedì 13 maggio, all’interno del teatro Donizetti, sono risuonate infatti le note dell’Ottava “Incompiuta” e della Nona “La Grande” del compositore viennese, grazie all’Orchestra Ledes, diretta in maniera impeccabile da Jordi Savall e guidata dal primo violino Lina Tur Bonet. Creata dallo stesso Savall nel 1989, con l’obiettivo di disporre di una formazione conin grado di interpretare un repertorio che spaziasse dal barocco al romanticismo, l’orchestra Ledes ...