Uomini e Donne - anticipazioni | ultima registrazion - la scelta di Daniele Paudice

(Di martedì 14 maggio 2024) Nei giorni scorsi si sono tenute le ultimei della stagione di, che hanno assistito a diversi colpi di scena. A riportare quanto accaduto in studio è stato il sito LorenzoPugnaloni.it, che ha svelato ciò che andrà prossimamente in onda nelle nuove puntate. Di seguito, le. Novità in arrivo nello studio di, stando a quanto accaduto nelle nuovei. Il dating show di Canale 5, condotto da Maria De Filippi e in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.45, è tra i programmi più longevi e seguiti dal pubblico. Al centro delle prossime puntate ci saranno ancora una volta le vicende sentimentali del trono classico e trono over. Nuovi colpi di scena, su entrambi i fronti, si apprestano a intrattenere i ...

Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi , martedì 14 maggio 2024 in onda su Canale 5 con la diretta testuale. Nell’ultima puntata scontro in studio tra le dame per delle pesantissime affermazioni di Aurora. Cosa succederà nella ...

Donne in vetta, una serata “ad alta quota” a Gornate Olona - donne in vetta, una serata “ad alta quota” a Gornate Olona - Nella sala polivalente una proiezione del documentario su Pasang Lhamu Sherpa, prima donna a conquistare l'Everest. E poi la presentazione del progetto "Tessendo il futuro" in Bolivia ...

Settimana mondiale riduzione sale, in Italia ancora 'abuso' a tavola - Settimana mondiale riduzione sale, in Italia ancora 'abuso' a tavola - Italiani rimandati nel consumo di sale, ancora oltre i limiti raccomandati dall'Oms. La Settimana mondiale per la riduzione del consumo del sale, fino al 19 maggio, promossa dal 'World Action on Salt, ...

Bye bye Zaia. I nove nomi nel casting di Salvini per il Veneto - Bye bye Zaia. I nove nomi nel casting di Salvini per il Veneto - Il leader della Lega ha rinunciato alla battaglia per il terzo mandato, nessuna sponda dagli alleati. Ecco tutti i nomi a cui pensa per la successione del ...