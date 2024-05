Imperia: mare pulito, Bandiera Blu a Borgo Peri e Borgo Marina. Ancora escluse Prino e Foce. Conferme anche a Diano Marina - Imperia: mare pulito, Bandiera Blu a Borgo Peri e Borgo Marina. Ancora escluse Prino e Foce. Conferme anche a Diano Marina - In breve: Imperia si conferma bandiera blu anche per il 2024, il riconoscimento assegnato dalla ong danese Fee, Foundation for Environmental Education, ai comuni e agli approdi turistici con le acque ...

Confermate le 9 bandiere blu del Veneto, la gioia di Zaia - confermate le 9 bandiere blu del Veneto, la gioia di Zaia - VENEZIA - "Sono Bibione, Caorle, Eraclea, Jesolo, Cavallino-Treporti, Lido di Venezia, Sottomarina, Rosolina e Porto Tolle le 9 bandiere blu venete per il ...

Bandiere Blu, per il 2024 premiate 236 località italiane - bandiere Blu, per il 2024 premiate 236 località italiane - Anche quest'anno sono state assegnate le bandiere Blu, che per il 2024 vanno a 236 località (10 più dell'anno scorso). Rispetto al 2023 ci sono 14 nuovi ingressi, mentre 4 sono i Comuni non confermati ...