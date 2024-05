La rivolta - le violenze e il coprifuoco | la Nuova Caledonia si ribella a Macron

Garibaldi Hotels acquisisce l'Avalon Sikani Resort - Garibaldi Hotels acquisisce l'Avalon Sikani Resort - Una nuova operazione immobiliare per Garibaldi Hotels: il gruppo alberghiero continua il percorso di consolidamento patrimoniale con l’acquisizione di Avalon Sikani Resort a Gioiosa Marea (ME), strutt ...

Le violente proteste degli indipendentisti in Nuova Caledonia - Le violente proteste degli indipendentisti in nuova caledonia - Nel territorio francese del Pacifico hanno saccheggiato negozi e bruciato veicoli, contestando una riforma costituzionale che potrebbe diminuire il peso politico delle popolazioni indigene: in rispost ...

Nuova Caledonia: coprifuoco dopo le proteste contro le modifiche costituzionali - nuova caledonia: coprifuoco dopo le proteste contro le modifiche costituzionali - Le notizie di oggi: nel Regno Unito sono stati arrestati tre uomini accusati di spionaggio per Hong Kong. India e Iran hanno firmato un accordo per lo sviluppo del porto di Chabahar. Il Giappone inves ...