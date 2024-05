Giustizia | Tajani - ‘serve riforma civil - tempi lumaca ci costano 2-3% Pil’

(Di martedì 14 maggio 2024) Roma, 14 mag. (Adnkronos) – “Il ritardo della nostrae ‘’ porta un danno tra il 2 e il 3% del Pil. Questa è un’altra grandeche va fatta, è una questione di vitale importanza perché non possiamo scindere le scelte europee da quelle nazionali”. Lo ha detto il vicepremier Antonio, leader di Forza Italia, parlando a un incontro organizzato dalla Confcommercio in vista delle elezioni europee di giugno. L'articolo CalcioWeb.

ROMA No alla separazione delle carriere tra toghe giudicanti e requirenti. Sì alla mobilitazione culturale e comunicativa. "La Costituzione non si tocca", scandisce Giuseppe Santalucia, presidente dell’Associazione nazionale magistrati dopo l’ok ...

Giustizia: Tajani, 'serve riforma civile, tempi lumaca ci costano 2-3% Pil' - giustizia: Tajani, 'serve riforma civile, tempi lumaca ci costano 2-3% Pil' - Roma, 14 mag. (Adnkronos) - "Il ritardo della nostra giustizia civile 'lumaca' porta un danno tra il 2 e il 3% del Pil. Questa è un'altra grande riforma che va fatta, è una questione di vitale importa ...

"Inaccettabile il carcere per i giornalisti". Il presidente dell'Odg interviene dopo il caso Napolitano - "Inaccettabile il carcere per i giornalisti". Il presidente dell'Odg interviene dopo il caso Napolitano - Carlo Bartoli, presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine, prende le difese del cronista de il Giornale condannano a otto mesi di carcere: "Rifiutiamo l'idea che in un Paese democratico venga anco ...

Lotta salvezza Serie A: chi rischia la retrocessione Classifica e calendario. Ipotesi spareggio: cosa dice il regolamento - Lotta salvezza Serie A: chi rischia la retrocessione Classifica e calendario. Ipotesi spareggio: cosa dice il regolamento - Come nove anni fa. O quasi. La Serie A non è solo incastri per le competizioni europee, ma è anche lotta per la salvezza. E le proiezioni riportano alla stagione 2014/2015, quando terzultimo arrivò il ...