Per favore - non sparate a mio figlio! Agenti della polizia sparano a un 19enne con problemi di salute mentale I genitori chiedono un processo

(Di martedì 14 maggio 2024) “Per, nona mio!”, ha implorato Notan Eva Costa, un’immigrata del Bangladesh di 48 anni che vive nel Queens, ai duedidi New York che sono entrati in casa sua dopo che proprio ilWin Rozario ha chiamato per richiedere assistenza sanitaria. Sdraiata sul pavimento, la madre ha cercato di fermare con la mano l’azione degli. Ma era troppo tardi perché appena hanno fatto irruzione i poliziotti hanno sparato almeno quattro volte a povero Win, ferendolo mortalmente. “Hanno ucciso mioin pochi minuti – ha detto la Costa . Prima del loro arrivo, tutto era calmo. Poi sono arrivati, hanno creato il caos e lo hanno ucciso davanti ai miei occhi”, come ha riferito la CNN. Nelle ...

