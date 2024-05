(Di martedì 14 maggio 2024) "aggiornare il Codice antimafia, in particolare i reati alla lettera 'I' art. 4 con il riconoscimento dellaper il corrotto e per il corruttore,dobbiamopiù, più netti". Così la presidente della Commissione antimafia Chiaraintervenendo al Forum Ansa, e rispondendo a una domanda del direttore dell'ANSA Luigi Contu.ha aggiunto che l' Antimafia "ha aperto un filone sulle ultime inchieste dalla Puglia alla Liguria, ma tutti i fari sono accesi, per dare una fotografia attuale al Parlamento di quali metodi utilizza la criminalità organizzata per infiltrarsi nella pubblica amministrazione". "Tutte le organizzazioni della criminalità organizzata hanno deciso di andare sul tessuto ...

L’ex informatore dell’Fbi , Alexander Smirnov , incriminato nei giorni scorsi per aver mentito al Bureau e inventato le accuse di corruzione contro Joe Biden e suo figlio Hunter , ha confessato di essere stato aiutato da 007 russi nel tentativo di ...

Roma, 8 mag. (Adnkronos) – Su quello che sta accadendo in Liguria, ?dobbiamo decidere se siamo garantisti sempre o a corrente alternata. Conte non è stato così solerte in altre occasioni che vedevano coinvolti personaggi più vicini al Movimento”. ...

Con Putin meno oligarchi e più apparatchik, la Russia mai così simile all'Urss - Con Putin meno oligarchi e più apparatchik, la Russia mai così simile all'Urss - Il presidente chiude le caselle della sua squadra: insieme a Patrushev sceglie Dyumin, ex sodale di Prigozhin, come consigliere. Arrestato Kuznetsov per ...

Colosimo, sulla corruzione occorre essere più incisivi - Colosimo, sulla corruzione occorre essere più incisivi - "Occorre aggiornare il Codice antimafia, in particolare i reati alla lettera 'I' art. 4 con il riconoscimento della corruzione per il corrotto e per il corruttore, sulla corruzione dobbiamo essere più ...

Liguria, dopo l’arresto di Toti le opposizioni chiedono le dimissioni in Consiglio regionale: “Scoperchiato un sistema di potere malato” - Liguria, dopo l’arresto di Toti le opposizioni chiedono le dimissioni in Consiglio regionale: “Scoperchiato un sistema di potere malato” - Il leghista Alessandro Piana, finora vicepresidente e assessore all’Agricoltura, è il presidente ad interim della Regione Liguria. Lo ha ufficializzato il presidente del Consiglio regionale, Gianmarco ...