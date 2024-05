Bandiere Blu - in Italia salgono a 236

(Di martedì 14 maggio 2024) 12.55a 236 le località costiere che possono sventolare laBlu, 10 in più dello scorso anno. Sono 485 le spiagge con mare eccellente per 4 anni consecutivi (27 in più del 2023).Corrispondono all'11,5% di quelle premiate a livello mondiale. Sui laghi leBlu sono 23, con 2 novità. Ci sono in totale 14 nuovi ingressi.Non riconfermati,invece, 4 Comuni. In testa sempre la Liguria (34 località), Puglia 24,Campania e Calabria 20, Marche 19, Toscana 18,Sardegna e Abruzzo 15.

Tenendo conto della media temperatura in Italia , si può dire come l’estate sia ormai giunta, con un mese d’anticipo. Ciò è vero in moltissime regioni, dove le spiagge sono già state prese d’assalto. In questo clima giunge il riconoscimento delle ...

