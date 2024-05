(Di martedì 14 maggio 2024), 14 maggio 2024 - Proseguono le asfaltature indelde. Dopo la direttrice via Coluccio Salutati-Giannotti da domani sera sarà la volta di. I lavori saranno eseguiti in orario notturno (21-6) e articolati in fasi. La prima interesserà la direttrice in uscita città nella porzione a partire dalla rotatoria di piazza Nencini. Sarà quindi chiusa la direttrice in uscita città daGiannotti altezza piazza Bartali e il primo tratto di(fino alla rotatoria di piazza Nencini). Circolazione interrotta anche sulla direttrice Canto del Paradiso-via Erbosa (fino a via D’Antiochia). Circolazione interrotta anche in via Erbosa (daGiannotti a via ...

Il ginecologo Silvio Viale , conosciuto come il “dottor Morte” per i suoi diecimila aborti e per le campagne per l’eutanasia, esponente di spicco di + Europa e attualmente consigliere comunale a Torino, è indagato per molestie sessuali su quattro ...

Da venerdì 8 a domenica 10 marzo 2024 “ Choco Italia ” fa tappa a Roma infatti la Fiera del cioccolato artigianale e dolcezze d’ Italia prosegue il suo tour primaverile per fermarsi tre giorni a Viale Europa , in zona Eur. Andiamo a saperne di più sul ...

Firenze, asfaltatura in viale Europa in vista del Tour de France. Scattano i divieti - Firenze, asfaltatura in viale europa in vista del Tour de France. Scattano i divieti - Firenze, 14 maggio 2024 - Proseguono le asfaltature in vista del Tour de France. Dopo la direttrice via Coluccio Salutati-viale Giannotti da domani sera sarà la volta di viale europa. I lavori saranno ...

Tour de France, al via la nuova fase dell’asfaltatura in viale Europa - Tour de France, al via la nuova fase dell’asfaltatura in viale europa - Proseguono le asfaltature in vista del Tour de France. Dopo la direttrice via Coluccio Salutati-viale Giannotti, da domani sera sarà la volta di viale europa. I lavori saranno eseguiti in orario nottu ...

Messina, tram fermo per un guasto sul Viale S. Martino - Messina, tram fermo per un guasto sul viale S. Martino - Ancora problemi sulle strade per i mezzi dell'ATM. Nel caso odierno, sulle rotaie, visto che si è trattato di un city way. Il mezzo che proveniva dal capolinea sud ed era diretto verso il centro città ...