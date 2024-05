(Di martedì 14 maggio 2024) Il conto alla rovescia è cominciato. Domani sera alle 21, allo stadio Olimpico di Roma, l’affronterà laper ladi2024. Una partita che mette davanti due meccanismi di gioco completamente diversi ma non lo fa volontariamente. La dea ha mostrato in tutte le sue forme quel calcio-spettacolo che tanto spesso dall’ammiriamo in Europa. Lainvece ha finito molto spesso con il chiudersi a ricciolo per via di tanti problemi che nel corso della stagione si sono manifestati. Ma chi dice che il DNA della Juve quest’anno sia difensivista, forse non si è ben rapportato con le mosse di Allegri negli ultimi anni. Insomma, tutto si prepara per una delle sfide più attese dell’anno, ...

Bergamo. Cinque anni fa furono 23.000 e anche questa volta ci si avvicina eccome. Per la prima delle due finali in cui è impegnata l’Atalanta in questo storico mese di maggio, a Bergamo si prepara l’esodo. Alle 21.15 di lunedì il dato di biglietti ...

La Juve ntus avrebbe preso la decisione sul futuro di Massimiliano Allegri : l'allenatore dovrebbe essere esonerato indipendentemente dall'esito della finale di Coppa Italia contro l'Atalanta. In pole per prendere il suo posto c'è Thiago Motta con ...

Tutto pronto per la Finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta, in programma domani sera alle 21.00 allo Stadio Olimpico. La produzione tv è da record . Saranno implementate modalità di ripresa innovative con ottiche cinematografiche, telecamere ...

Atalanta-Juventus, finale di Coppa Italia: un’occasione per diventare grandi o per riscattarsi - Atalanta-Juventus, finale di coppa Italia: un’occasione per diventare grandi o per riscattarsi - Domani sera alle 21 si giocherà Atalanta-Juventus, finale di coppa Italia. Gara che può esaltare il processo di una squadra o salvare l'altra ...

Serie A, 36^ giornata, il punto di Paolo Oggioni: Juve e Bologna in Champions, Lecce salvo - Serie A, 36^ giornata, il punto di Paolo Oggioni: Juve e Bologna in Champions, Lecce salvo - 180 minuti al termine e primi importanti verdetti. In zona Europa, Juventus e Bologna, con stati d'animo contrapposti, festeggiano la Champions. Caroselli per tutta la città emiliana, festa scattata d ...

La finale di Coppa Italia è sostenibile: all'Olimpico svelate le iniziative e gli obiettivi di "Road to Zero" - La finale di coppa Italia è sostenibile: all'Olimpico svelate le iniziative e gli obiettivi di "Road to Zero" - L'obiettivo sta tutto nel titolo dell'iniziativa: "Road to zero". Arrivare a zero impatto ambientale per un evento sportivo. La finale di coppa Italia di domani ...