Calciomercato Juventus - occhi su Gudmundsson | 2 sacrifici per anticipare la concorrenza

(Di martedì 14 maggio 2024) In attesa di capire chi sarà l’allenatore dellaper la stagione 2024-2025, la società bianconera continua a sondare il mercato alla ricerca di pedine importanti per aumentare la qualità della rosa. Per quanto riguarda il reparto offensivo, dalla prossima stagione potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione. Se Vlahovic è il gioiello intorno al quale costruire la squadra, ammesso che non arrivino proposte shock, e Yildiz rappresenta il futuro, nessuno degli altri ha il posto assicurato. Per Milik e Kean si valutano proposte, su Chiesa c’è il nodo rinnovo da sciogliere e l’interesse di una big di Serie A. Per questo motivo laha messo nel mirino Albert, uno dei grandi protagonisti del campionato di Serie A., la strategia per convincere il Genoa Sul ...

Calciomercato Milan , il difensore del Bologna Riccardo Calafiori avrebbe espresso il suo gradimento sulla destinazione Juventus Il Milan sta lavorando in difesa. Detto dell’incontro in sede con l’agente di Malick Thiaw e Maxence Lacroix, Gordon ...

Una seconda parte di stagione, per la Juventus , quanto mai deludente. I bianconeri, dopo una prima parte di campionato in cui avevano cullato addirittura il sogno scudetto, sono letteralmente crollati negli ultimi mesi, tanto da aver raccolto ...

Arthur a Dazn: "Alla Fiorentina mi trovo benissimo ma vedremo cosa succede. Il futuro non dipende solo da me" - Arthur a Dazn: "Alla Fiorentina mi trovo benissimo ma vedremo cosa succede. Il futuro non dipende solo da me" - Il centrocampista della Fiorentina Arthur Melo, di proprietà della juventus è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il 2-1 rifilato al Monza con un suo gol ...

Atalanta-Juventus, finale di Coppa Italia: un’occasione per diventare grandi o per riscattarsi - Atalanta-juventus, finale di Coppa Italia: un’occasione per diventare grandi o per riscattarsi - Domani sera alle 21 si giocherà Atalanta-juventus, finale di Coppa Italia. Gara che può esaltare il processo di una squadra o salvare l'altra ...

La finale di Coppa Italia è sostenibile: all'Olimpico svelate le iniziative e gli obiettivi di "Road to Zero" - La finale di Coppa Italia è sostenibile: all'Olimpico svelate le iniziative e gli obiettivi di "Road to Zero" - L'obiettivo sta tutto nel titolo dell'iniziativa: "Road to zero". Arrivare a zero impatto ambientale per un evento sportivo. La finale di Coppa Italia di domani ...